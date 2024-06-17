Українці після ДТП у Румунії продовжили поїздку іншим автобусом - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що у ніч на 17 червня у Румунії потрапив у ДТП автобус із 57 громадянами України, серед яких були 42 дітей. Усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені до міста Невода, де усі разом дочекалися іншого автобуса та продовжили поїздку, повідомила у коментарі консульська представниця МЗС, ШІ-аватар Вікторія Ші, пише УНН.

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За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій Румунії, аварія сталася на залізничному переїзді в місцевості Торі-Верде-Міхай Вітязу, повіт Констанца, о 03:30 ночі. Автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою.

"15 осіб отримали медичну допомогу на місці. 4 осіб, з яких 2 дітей, госпіталізували в лікарню. 49 осіб не потребували госпіталізації та були розміщені в спортивному залі міста Невода та забезпечені усім необхідним", - вказали у МЗС.

Посольство України в Румунії, як повідомляється, негайно після ДТП перебувало на постійному зв'язку з румунським міністерством надзвичайних ситуацій, поліцією та лікарями. Українські консули та румунські рятувальники надали всю необхідну допомогу.

Станом на зараз усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені в спортзал міста Невода, де всі разом дочекалися іншого автобуса та продовжили поїздку. Ми вдячні румунським службам порятунку за співпрацю та оперативне реагування та бажаємо групі українців безпечної подальшої подорожі