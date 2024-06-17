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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українці після ДТП у Румунії продовжили поїздку іншим автобусом - МЗС

Київ • УНН

 • 21304 перегляди

Автобус з 57 громадянами України, в тому числі 42 дітьми, потрапив у ДТП в Румунії, в результаті чого 4 людини, в тому числі 2 дітей, були госпіталізовані, а решта продовжили поїздку після надання допомоги.

Українці після ДТП у Румунії продовжили поїздку іншим автобусом - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що у ніч на 17 червня у Румунії потрапив у ДТП автобус із 57 громадянами України, серед яких були 42 дітей. Усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені до міста Невода, де усі разом дочекалися іншого автобуса та продовжили поїздку, повідомила у коментарі консульська представниця МЗС, ШІ-аватар Вікторія Ші, пише УНН.

Деталі

За інформацією Міністерства надзвичайних ситуацій Румунії, аварія сталася на залізничному переїзді в місцевості Торі-Верде-Міхай Вітязу, повіт Констанца, о 03:30 ночі. Автобус із українцями зіткнувся з вантажівкою.

"15 осіб отримали медичну допомогу на місці. 4 осіб, з яких 2 дітей, госпіталізували в лікарню. 49 осіб не потребували госпіталізації та були розміщені в спортивному залі міста Невода та забезпечені усім необхідним", - вказали у МЗС.

Посольство України в Румунії, як повідомляється, негайно після ДТП перебувало на постійному зв'язку з румунським міністерством надзвичайних ситуацій, поліцією та лікарями. Українські консули та румунські рятувальники надали всю необхідну допомогу.

Станом на зараз усі постраждалі після медичного огляду та допомоги були доставлені в спортзал міста Невода, де всі разом дочекалися іншого автобуса та продовжили поїздку. Ми вдячні румунським службам порятунку за співпрацю та оперативне реагування та бажаємо групі українців безпечної подальшої подорожі

- повідомили у МЗС.

У Румунії потрапив у ДТП автобус з 57 українцями, більшість з яких - неповнолітні: є постраждалі17.06.24, 10:57 • 21645 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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