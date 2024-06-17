В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в ночь на 17 июня в Румынии попал в ДТП автобус с 57 гражданами Украины, среди которых были 42 детей. Все пострадавшие после медицинского осмотра и помощи были доставлены в город Невода, где все вместе дождались другого автобуса и продолжили поездку, сообщила в комментарии консульский представитель МИД, ШИ-аватар Виктория Ши, пишет УНН.

Детали

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций Румынии, авария произошла на железнодорожном переезде в местности Тори-Верде-Михай Витязу, уезд Констанца, в 03:30 ночи. Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком.

"15 человек получили медицинскую помощь на месте. 4 человека, из которых 2 детей, госпитализировали в больницу. 49 человек не нуждались в госпитализации и были размещены в спортивном зале города Невода и обеспечены всем необходимым", - указали в МИД.

Посольство Украины в Румынии, как сообщается, сразу после ДТП находилось на постоянной связи с румынским Министерством чрезвычайных ситуаций, полицией и врачами. Украинские консулы и румынские спасатели оказали всю необходимую помощь.

По состоянию на сейчас все пострадавшие после медицинского осмотра и помощи были доставлены в спортзал города Невода, где все вместе дождались другого автобуса и продолжили поездку. Мы благодарны румынским службам спасения за сотрудничество и оперативное реагирование и желаем группе украинцев безопасного дальнейшего путешествия - сообщили в МИД.

В Румынии попал в ДТП автобус с 57 украинцами, большинство из которых - несовершеннолетние: есть пострадавшие