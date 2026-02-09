Український паспорт для Педро Енріке та Педріньо: УАФ не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів

$43.050.09
9 лютого, 08:22 • 15012 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 29297 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 34542 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 51949 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 51045 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41485 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40000 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26822 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18208 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13546 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 26960 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 11260 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 29892 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 19004 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 10572 перегляди
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 46 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 10606 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 56627 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 77988 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 94794 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 29920 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 36535 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 49794 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 50522 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 58768 перегляди
Український паспорт для Педро Енріке та Педріньо: УАФ не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Технічний директор УАФ Ігор Дедишин заявив, що асоціація не займатиметься натуралізацією іноземних футболістів. Проте УАФ вітатиме гравців з українським корінням, які виявлять бажання отримати український паспорт.

Український паспорт для Педро Енріке та Педріньо: УАФ не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів

Технічний директор УАФ Ігор Дедишин заявив, що асоціація не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів для залучення їх до збірної України. Про це Дедишин сказав під час пресконференції, передає УНН.

Останні місяць, півтора була запущена тема про натуралізацію, яку досить активно обговорювали. Моя позиція, я вважаю, що УАФ точно не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів. Це не є функція… функція УАФ - створити систему, яка буде створювати футболістів для національних збірних 

- сказав Дедишин. 

Він зазначив, що українські тренери, які створюють футболістів для національних збірних, повинні працювати з футболістами з українським паспортом. 

Якщо це буде футболіст, у якого є етнічне українське коріння, ми будемо тільки раді. (...) Якщо буде футболіст з українським корінням, який виявить бажання отримати український паспорт, і буде відповідати вимогам тренера національних збірних, то однозначно ми будемо вітати такі процеси. Я б сказав, їх стимулювати. Це теж одна одна з таких соціальних, і навіть політичних функцій - це зберігати єдність у всьому світі 

- додав Дедишин. 

Контекст 

Популярний український спортивний журналіст та футбольний коментатор Ігор Циганник повідомляв, що національна збірна України в перспективі може поповнитися бразильським легіонером донецького "Шахтаря" Педро Енріке. Окрім того, була інформація, що український паспорт може отримати вінгер донеччан Педріньо. 

Зокрема, про ситуацію довкола обох футболістів журналіст сказав наступне:  "Зараз обидва футболісти обдумують цей варіант. Вони думають, наскільки це вигідно, наскільки їм це потрібно, як вони себе збираються пов’язувати з Україною, тому що є свого роду ризики. Ми ж повинні розуміти, що якщо футболіст отримує паспорт, то він стає абсолютно громадянином України і повинен виконувати ті закони, які є зараз в Україні – і це трошки ризик. Здається, з 16 січня запрацював закон про можливість не подвійного громадянства, а якогось коригування з іншими громадянствами, і, можливо, в тому є якісь певні позитивні моменти. Але на даному етапі ще немає конкретної згоди від самих футболістів, при якій би вони сказали: "Так, давайте запускаємо процес". Йде обговорення".

Павло Башинський

Спорт