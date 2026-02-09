Український паспорт для Педро Енріке та Педріньо: УАФ не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів
Київ • УНН
Технічний директор УАФ Ігор Дедишин заявив, що асоціація не займатиметься натуралізацією іноземних футболістів. Проте УАФ вітатиме гравців з українським корінням, які виявлять бажання отримати український паспорт.
Технічний директор УАФ Ігор Дедишин заявив, що асоціація не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів для залучення їх до збірної України. Про це Дедишин сказав під час пресконференції, передає УНН.
Останні місяць, півтора була запущена тема про натуралізацію, яку досить активно обговорювали. Моя позиція, я вважаю, що УАФ точно не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів. Це не є функція… функція УАФ - створити систему, яка буде створювати футболістів для національних збірних
Він зазначив, що українські тренери, які створюють футболістів для національних збірних, повинні працювати з футболістами з українським паспортом.
Якщо це буде футболіст, у якого є етнічне українське коріння, ми будемо тільки раді. (...) Якщо буде футболіст з українським корінням, який виявить бажання отримати український паспорт, і буде відповідати вимогам тренера національних збірних, то однозначно ми будемо вітати такі процеси. Я б сказав, їх стимулювати. Це теж одна одна з таких соціальних, і навіть політичних функцій - це зберігати єдність у всьому світі
Контекст
Популярний український спортивний журналіст та футбольний коментатор Ігор Циганник повідомляв, що національна збірна України в перспективі може поповнитися бразильським легіонером донецького "Шахтаря" Педро Енріке. Окрім того, була інформація, що український паспорт може отримати вінгер донеччан Педріньо.
Зокрема, про ситуацію довкола обох футболістів журналіст сказав наступне: "Зараз обидва футболісти обдумують цей варіант. Вони думають, наскільки це вигідно, наскільки їм це потрібно, як вони себе збираються пов’язувати з Україною, тому що є свого роду ризики. Ми ж повинні розуміти, що якщо футболіст отримує паспорт, то він стає абсолютно громадянином України і повинен виконувати ті закони, які є зараз в Україні – і це трошки ризик. Здається, з 16 січня запрацював закон про можливість не подвійного громадянства, а якогось коригування з іншими громадянствами, і, можливо, в тому є якісь певні позитивні моменти. Але на даному етапі ще немає конкретної згоди від самих футболістів, при якій би вони сказали: "Так, давайте запускаємо процес". Йде обговорення".