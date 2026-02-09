Український паспорт для Педро Енріке та Педріньо: УАФ не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів

Технічний директор УАФ Ігор Дедишин заявив, що асоціація не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів для залучення їх до збірної України. Про це Дедишин сказав під час пресконференції, передає УНН.

Останні місяць, півтора була запущена тема про натуралізацію, яку досить активно обговорювали. Моя позиція, я вважаю, що УАФ точно не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів. Це не є функція… функція УАФ - створити систему, яка буде створювати футболістів для національних збірних

Він зазначив, що українські тренери, які створюють футболістів для національних збірних, повинні працювати з футболістами з українським паспортом.

Якщо це буде футболіст, у якого є етнічне українське коріння, ми будемо тільки раді. (...) Якщо буде футболіст з українським корінням, який виявить бажання отримати український паспорт, і буде відповідати вимогам тренера національних збірних, то однозначно ми будемо вітати такі процеси. Я б сказав, їх стимулювати. Це теж одна одна з таких соціальних, і навіть політичних функцій - це зберігати єдність у всьому світі