17:23 • 3010 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 10172 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 12778 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 18949 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 19567 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 33820 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23795 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 46062 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22142 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41255 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ігор Циганик ошелешив заявою про повернення Михайла Мудрика, а також розповів, кого ще з донецького Шахтаря можуть взяти у збірну України

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Ігор Циганик повідомив, що Мудрик може тренуватися за 6 місяців до завершення дискваліфікації. Збірна України розглядає натуралізацію бразильців Шахтаря, Педро Енріке та Педріньо.

Ігор Циганик ошелешив заявою про повернення Михайла Мудрика, а також розповів, кого ще з донецького Шахтаря можуть взяти у збірну України

Популярний український спортивний журналіст та футбольний коментатор Ігор Циганник в рамках своєї програми розкрив декілька цікавих інсайдів зі світу українського футболу Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTube-проєкт блогера. 

Деталі

Зокрема, популярний журналіст повідомив, що півзахисник "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик, якого дискваліфікували через підтвердження допінг-проби Б, може отримати право тренуватися з командою за 6 місяців до завершення терміну дискваліфікації. До речі, подібний прецедент у світовому футболі вже був з Полем Погба, який отримав таке ж саме право за 3місяці до завершення подібних санкцій.

Крім того, Циганик розповів іще один гарячий інсайд. Зокрема, він стверджує, що національна збірна України в перспективі  може поповнитися бразильським легіонером донецького Шахтаря Педро Енріке. Нагадаємо, 23-річний бразилець виступає за донеччан на позиції лівого захисника. До речі, ця новина цікава тим, що нещодавно з'явилася інформація про те, що отримати українське громадянство може інший бразилець Шахтаря Педріньо.

Зокрема, про ситуацію довкола обох футболістів журналіст сказав наступне:  "Зараз обидва футболісти обдумують цей варіант. Вони думають, наскільки це вигідно, наскільки їм це потрібно, як вони себе збираються пов’язувати з Україною, тому що є свого роду ризики. Ми ж повинні розуміти, що якщо футболіст отримує паспорт, то він стає абсолютно громадянином України і повинен виконувати ті закони, які є зараз в Україні – і це трошки ризик. Здається, з 16 січня запрацював закон про можливість не подвійного громадянства, а якогось коригування з іншими громадянствами, і, можливо, в тому є якісь певні позитивні моменти. Але на даному етапі ще немає конкретної згоди від самих футболістів, при якій би вони сказали: "Так, давайте запускаємо процес". Йде обговорення".

Станіслав Кармазін

