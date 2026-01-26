Игорь Цыганык ошеломил заявлением о возвращении Михаила Мудрика, а также рассказал, кого еще из донецкого Шахтера могут взять в сборную Украины

$43.140.03
17:23 • 3246 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 10455 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 12934 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 19134 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 19648 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 33925 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23832 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 46156 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22156 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 41277 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Популярные новости
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 31484 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 38634 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 27417 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 12037 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59 • 19178 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05 • 2096 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 10457 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 33926 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 46159 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 38678 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 1744 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 5786 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 6488 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 12071 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 34493 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
ЧатГПТ

Игорь Цыганык ошеломил заявлением о возвращении Михаила Мудрика, а также рассказал, кого еще из донецкого Шахтера могут взять в сборную Украины

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Игорь Цыганык сообщил, что Мудрик может тренироваться за 6 месяцев до завершения дисквалификации. Сборная Украины рассматривает натурализацию бразильцев Шахтера, Педро Энрике и Педриньо.

Игорь Цыганык ошеломил заявлением о возвращении Михаила Мудрика, а также рассказал, кого еще из донецкого Шахтера могут взять в сборную Украины

Популярный украинский спортивный журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганык в рамках своей программы раскрыл несколько интересных инсайдов из мира украинского футбола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-проект блогера.

Детали

В частности, популярный журналист сообщил, что полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, которого дисквалифицировали из-за подтверждения допинг-пробы Б, может получить право тренироваться с командой за 6 месяцев до завершения срока дисквалификации. К слову, подобный прецедент в мировом футболе уже был с Полем Погба, который получил такое же право за 3 месяца до завершения подобных санкций.

Кроме того, Цыганык рассказал еще один горячий инсайд. В частности, он утверждает, что национальная сборная Украины в перспективе может пополниться бразильским легионером донецкого Шахтера Педро Энрике. Напомним, 23-летний бразилец выступает за дончан на позиции левого защитника. К слову, эта новость интересна тем, что недавно появилась информация о том, что получить украинское гражданство может другой бразилец Шахтера Педриньо.

В частности, о ситуации вокруг обоих футболистов журналист сказал следующее: "Сейчас оба футболиста обдумывают этот вариант. Они думают, насколько это выгодно, насколько им это нужно, как они собираются связывать себя с Украиной, потому что есть своего рода риски. Мы же должны понимать, что если футболист получает паспорт, то он становится абсолютно гражданином Украины и должен выполнять те законы, которые есть сейчас в Украине – и это немножко риск. Кажется, с 16 января заработал закон о возможности не двойного гражданства, а какой-то корректировки с другими гражданствами, и, возможно, в том есть какие-то определенные позитивные моменты. Но на данном этапе еще нет конкретного согласия от самих футболистов, при котором бы они сказали: "Да, давайте запускаем процесс". Идет обсуждение".

Станислав Кармазин

Спорт
Санкции
Блогеры
ФК «Шахтёр» Донецк
Украина