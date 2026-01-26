Игорь Цыганык ошеломил заявлением о возвращении Михаила Мудрика, а также рассказал, кого еще из донецкого Шахтера могут взять в сборную Украины

Популярный украинский спортивный журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганык в рамках своей программы раскрыл несколько интересных инсайдов из мира украинского футбола. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-проект блогера.

Детали

В частности, популярный журналист сообщил, что полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, которого дисквалифицировали из-за подтверждения допинг-пробы Б, может получить право тренироваться с командой за 6 месяцев до завершения срока дисквалификации. К слову, подобный прецедент в мировом футболе уже был с Полем Погба, который получил такое же право за 3 месяца до завершения подобных санкций.

Кроме того, Цыганык рассказал еще один горячий инсайд. В частности, он утверждает, что национальная сборная Украины в перспективе может пополниться бразильским легионером донецкого Шахтера Педро Энрике. Напомним, 23-летний бразилец выступает за дончан на позиции левого защитника. К слову, эта новость интересна тем, что недавно появилась информация о том, что получить украинское гражданство может другой бразилец Шахтера Педриньо.

В частности, о ситуации вокруг обоих футболистов журналист сказал следующее: "Сейчас оба футболиста обдумывают этот вариант. Они думают, насколько это выгодно, насколько им это нужно, как они собираются связывать себя с Украиной, потому что есть своего рода риски. Мы же должны понимать, что если футболист получает паспорт, то он становится абсолютно гражданином Украины и должен выполнять те законы, которые есть сейчас в Украине – и это немножко риск. Кажется, с 16 января заработал закон о возможности не двойного гражданства, а какой-то корректировки с другими гражданствами, и, возможно, в том есть какие-то определенные позитивные моменты. Но на данном этапе еще нет конкретного согласия от самих футболистов, при котором бы они сказали: "Да, давайте запускаем процесс". Идет обсуждение".