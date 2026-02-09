$43.050.09
Украинский паспорт для Педро Энрике и Педриньо: УАФ не будет заниматься натурализацией иностранных футболистов

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Технический директор УАФ Игорь Дедышин заявил, что ассоциация не будет заниматься натурализацией иностранных футболистов. Однако УАФ будет приветствовать игроков с украинскими корнями, которые изъявят желание получить украинский паспорт.

Украинский паспорт для Педро Энрике и Педриньо: УАФ не будет заниматься натурализацией иностранных футболистов

Технический директор УАФ Игорь Дедышин заявил, что ассоциация не будет заниматься натурализацией иностранных футболистов для привлечения их в сборную Украины. Об этом Дедышин сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Последние месяц, полтора была запущена тема о натурализации, которую достаточно активно обсуждали. Моя позиция, я считаю, что УАФ точно не будет заниматься натурализацией иностранных футболистов. Это не функция… функция УАФ – создать систему, которая будет создавать футболистов для национальных сборных 

- сказал Дедышин. 

Он отметил, что украинские тренеры, которые создают футболистов для национальных сборных, должны работать с футболистами с украинским паспортом. 

Если это будет футболист, у которого есть этнические украинские корни, мы будем только рады. (...) Если будет футболист с украинскими корнями, который изъявит желание получить украинский паспорт, и будет соответствовать требованиям тренера национальных сборных, то однозначно мы будем приветствовать такие процессы. Я бы сказал, их стимулировать. Это тоже одна из таких социальных, и даже политических функций – это сохранять единство во всем мире 

- добавил Дедышин. 

Контекст 

Популярный украинский спортивный журналист и футбольный комментатор Игорь Цыганык сообщал, что национальная сборная Украины в перспективе может пополниться бразильским легионером донецкого "Шахтера" Педро Энрике. Кроме того, была информация, что украинский паспорт может получить вингер дончан Педриньо. 

В частности, о ситуации вокруг обоих футболистов журналист сказал следующее:  "Сейчас оба футболиста обдумывают этот вариант. Они думают, насколько это выгодно, насколько им это нужно, как они собираются связывать себя с Украиной, потому что есть своего рода риски. Мы же должны понимать, что если футболист получает паспорт, то он становится абсолютно гражданином Украины и должен выполнять те законы, которые есть сейчас в Украине – и это немножко риск. Кажется, с 16 января заработал закон о возможности не двойного гражданства, а какой-то корректировки с другими гражданствами, и, возможно, в том есть какие-то определенные положительные моменты. Но на данном этапе еще нет конкретного согласия от самих футболистов, при котором бы они сказали: "Да, давайте запускаем процесс". Идет обсуждение".

Павел Башинский

Спорт