Український бізнес відчуває гостру нестачу кадрів через війну та еміграцію

Український бізнес продовжує зазнавати серйозного тиску через війну, руйнування підприємств та масштабну міграцію населення. Попри здатність адаптуватися до кризових умов, кадровий дефіцит залишається однією з найгостріших проблем для компаній. За прогнозами, дефіцит фахівців лише зростатиме у найближчі роки, особливо у виробничих та технічних спеціальностях.

"Кадрова проблема сьогодні дійсно є однією з найгостріших для бізнесу у всіх сферах. Багато чоловіків і жінок долучилися до лав ЗСУ, але й велика кількість виїхала за кордон. Які б новітні технології ви не намагалися застосовувати, визначальним для функціонування підприємства все одно залишається наявність кваліфікованих кадрів", – зазначив в інтервʼю focus.ua CEO "Юнік Трейд" Сергій Сидорук.

За його словами, наслідки виїзду молоді можуть стати однією з найсерйозніших проблем уже після завершення активної фази війни. "Щодо виїзду молоді, то на мою думку, це не стільки проблема сьогодення, скільки виклик на майбутнє. Важливо створювати умови, за яких люди захочуть повертатися в країну, щоб потенційно відновити кадровий баланс", – наголосив Сергій Сидорук.

У компанії "Юнік Трейд" намагаються реагувати на кадрову кризу через ширшу залученість жінок, роботу з ветеранами та співпрацю з освітніми установами. "Ми залучаємо жінок на посади, які традиційно вважалися "чоловічими" – у логістиці, на складах, в автопарку. Виявилося, що вони не лише справляються з роботою, а в деяких випадках навіть ефективніші", – розповів СЕО компанії.

Окрім того, компанія розвиває внутрішню систему кадрового резерву та перепідготовки персоналу, співпрацює з навчальними закладами та залучає молодих фахівців, формуючи власну систему підготовки кадрів.

"Сьогодні необхідно робити все, щоб максимально адаптувати людей, які залишаються, навчати, підтримувати і виховувати нові кадри, щоб бізнес міг функціонувати навіть у складних умовах. На основі нашої внутрішньої системи розвитку та підвищення кваліфікації ми формуємо сталий кадровий резерв і у 2025 році близько 50% вакансій закрили саме за рахунок внутрішнього резерву", – Сергій Сидорук.