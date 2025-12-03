Украинский бизнес испытывает острую нехватку кадров из-за войны и эмиграции

Украинский бизнес продолжает испытывать серьезное давление из-за войны, разрушения предприятий и масштабной миграции населения. Несмотря на способность адаптироваться к кризисным условиям, кадровый дефицит остается одной из самых острых проблем для компаний. По прогнозам, дефицит специалистов будет только расти в ближайшие годы, особенно в производственных и технических специальностях.

"Кадровая проблема сегодня действительно является одной из самых острых для бизнеса во всех сферах. Многие мужчины и женщины присоединились к рядам ВСУ, но и большое количество выехало за границу. Какие бы новейшие технологии вы ни пытались применять, определяющим для функционирования предприятия все равно остается наличие квалифицированных кадров", – отметил в интервью focus.ua CEO "Юник Трейд" Сергей Сидорук.

По его словам, последствия выезда молодежи могут стать одной из самых серьезных проблем уже после завершения активной фазы войны. "Что касается выезда молодежи, то, по моему мнению, это не столько проблема сегодняшнего дня, сколько вызов на будущее. Важно создавать условия, при которых люди захотят возвращаться в страну, чтобы потенциально восстановить кадровый баланс", – подчеркнул Сергей Сидорук.

В компании "Юник Трейд" стараются реагировать на кадровый кризис через более широкое вовлечение женщин, работу с ветеранами и сотрудничество с образовательными учреждениями. "Мы привлекаем женщин на должности, которые традиционно считались "мужскими" – в логистике, на складах, в автопарке. Оказалось, что они не только справляются с работой, а в некоторых случаях даже эффективнее", – рассказал СЕО компании.

Кроме того, компания развивает внутреннюю систему кадрового резерва и переподготовки персонала, сотрудничает с учебными заведениями и привлекает молодых специалистов, формируя собственную систему подготовки кадров.

"Сегодня необходимо делать все, чтобы максимально адаптировать людей, которые остаются, обучать, поддерживать и воспитывать новые кадры, чтобы бизнес мог функционировать даже в сложных условиях. На основе нашей внутренней системы развития и повышения квалификации мы формируем устойчивый кадровый резерв и в 2025 году около 50% вакансий закрыли именно за счет внутреннего резерва", – Сергей Сидорук.