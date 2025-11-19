Українські жінки лідирують у відкритті ФОП, домінуючи у сфері краси - Opendatabot

У сфері українського бізнесу більшість нових підприємств відкривають жінки, особливо у сфері б'юті. Найвища частка бізнесвумен на Сумщині, Полтавщині та Одещині, передає УНН із посиланням на Opendatabot.

Деталі

Понад 153 тисячі нових підприємств за 10 місяців 2025 року вікрили представниці жіночої статі, що складає 61% від загальної кількості новостворених ФОПів у 2025 році. Найбільше бізнесів було відкрито жінками на Київщині та Дніпропетровщині.

Кожен восьмий жіночий бізнес був відкритий у столиці - 20 286 фопів. - пише Opendatabot.

Далі ідуть Дніпропетровщина, де нараховано 15 129 реєстрацій, Київська область - 11 846, Одеська область - 11 647, а також 11 274 реєстрацій на Львівщині.

Найвищу частку жінок серед нових підприємців мають Сумщина, Полтавщина та Одещина: по 63%. - зазначає Opendatabot.

За підсумками 10 місяців 2025 року, у жодному регіоні чоловіки не змогли випередити жінок за кількістю нових бізнесів.

Також вказано, що сфера краси продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва.

88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг — жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду. - звітує Opendatabot.

Також жінки також домінують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу і харчовому виробництві.

Доповнення

В Україні активно реєструють ФОП також представниці інших країн.

Найбільше фопів зареєстрували громадянки росії (175), Молдови (68), Вірменії (50) і Азербайджану (49).

Нагадаємо

Приріст нових кафе та ресторанів в Україні відчутно скоротився у 2025 році. І хоча кількість відкритих ФОПів у сфері громадського харчування переважає кількість закритих, втім половина тих, хто розпочинав у громадському харчуванні бізнес 1,5 роки тому, змушений завершити у справи у поточний період (листопад 2025 року).