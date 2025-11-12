Українські виробники ВПК за рік пільгового кредитування отримали позики на 5 мільярдів гривень

За рік дії програми пільгового кредитування українські виробники оборонно-промислового комплексу залучили 80 кредитів на майже 5 мільярдів гривень. Кредитні кошти можна спрямувати на модернізацію виробництва, закупівлю нового обладнання та комплектуючих та розширення операційної діяльності.