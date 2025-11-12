Українські виробники ВПК за рік пільгового кредитування отримали позики на 5 мільярдів гривень

$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20900 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51379 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47890 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51211 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48998 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44889 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60816 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82376 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132096 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51754 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70514 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46484 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65230 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132095 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14346 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 24214 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22668 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61906 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62119 перегляди
Українські виробники ВПК за рік пільгового кредитування отримали позики на 5 мільярдів гривень

Київ • УНН

 • 3636 перегляди

За рік дії програми пільгового кредитування українські виробники оборонно-промислового комплексу залучили 80 кредитів на майже 5 мільярдів гривень. Кредитні кошти можна спрямувати на модернізацію виробництва, закупівлю нового обладнання та комплектуючих та розширення операційної діяльності.

Українські виробники ВПК за рік пільгового кредитування отримали позики на 5 мільярдів гривень

За рік роботи програми пільгового кредитування українські виробники оборонно-промислового комплексу отримали 80 кредитів на загальну суму майже 5 млрд гривень. Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що нині ще 16 заявок від оборонних підприємств на суму майже 700 млн грн погоджено до видачі. Також 52 заявки на понад 4 млрд грн перебувають на різних стадіях розгляду. 

Це дієвий інструмент підтримки, який допомагає нашим виробникам швидше масштабуватися й переходити від розробки до серійного виробництва. Держава створює умови, щоб сектор ОПК безперебійно виконував два важливі завдання – забезпечував більше українського озброєння для Сил безпеки й оборони та формував сталу оборонну економіку

– зазначила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Вказується, що програма доступного кредитування для українських виробників зі сфери ОПК реалізується як інструмент підтримки критично важливих для економіки та обороноздатності підприємств. Так, виробники приватного сектору, яким бракує оборотного капіталу для покращення та масштабування виробничих потужностей, можуть отримати:

  • до 100 млн грн на оборотний капітал – терміном до 3 років;
    • до 500 млн грн на інвестиційні проєкти – терміном до 5 років.

      При цьому відсоткова ставка для підприємств ОПК становить 5%, решту компенсує держава.

      "Кредитні кошти можна спрямувати на модернізацію виробництва, закупівлю нового обладнання та комплектуючих, розширення операційної діяльності, а також підтримку розробок нових зразків озброєння й військової техніки та їхнього запуску у серійне виробництво", - розповіли у Міноборони. 

      Нагадаємо

      Міністерство оборони України повідомило про допуск до експлуатації понад ста нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва за останній місяць. Серед новинок – безпілотні авіаційні комплекси, системи РЕБ, артилерійські снаряди великого калібру та інше.

      Міноборони затвердило критерії для визначення критично важливих підприємств ОПК06.11.25, 17:25 • 3228 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      СуспільствоЕкономіка
      Техніка
      Війна в Україні
      Україна