Українські виробники ВПК за рік пільгового кредитування отримали позики на 5 мільярдів гривень
Київ • УНН
За рік дії програми пільгового кредитування українські виробники оборонно-промислового комплексу залучили 80 кредитів на майже 5 мільярдів гривень. Кредитні кошти можна спрямувати на модернізацію виробництва, закупівлю нового обладнання та комплектуючих та розширення операційної діяльності.
За рік роботи програми пільгового кредитування українські виробники оборонно-промислового комплексу отримали 80 кредитів на загальну суму майже 5 млрд гривень. Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що нині ще 16 заявок від оборонних підприємств на суму майже 700 млн грн погоджено до видачі. Також 52 заявки на понад 4 млрд грн перебувають на різних стадіях розгляду.
Це дієвий інструмент підтримки, який допомагає нашим виробникам швидше масштабуватися й переходити від розробки до серійного виробництва. Держава створює умови, щоб сектор ОПК безперебійно виконував два важливі завдання – забезпечував більше українського озброєння для Сил безпеки й оборони та формував сталу оборонну економіку
Вказується, що програма доступного кредитування для українських виробників зі сфери ОПК реалізується як інструмент підтримки критично важливих для економіки та обороноздатності підприємств. Так, виробники приватного сектору, яким бракує оборотного капіталу для покращення та масштабування виробничих потужностей, можуть отримати:
- до 100 млн грн на оборотний капітал – терміном до 3 років;
- до 500 млн грн на інвестиційні проєкти – терміном до 5 років.
При цьому відсоткова ставка для підприємств ОПК становить 5%, решту компенсує держава.
"Кредитні кошти можна спрямувати на модернізацію виробництва, закупівлю нового обладнання та комплектуючих, розширення операційної діяльності, а також підтримку розробок нових зразків озброєння й військової техніки та їхнього запуску у серійне виробництво", - розповіли у Міноборони.
Нагадаємо
Міністерство оборони України повідомило про допуск до експлуатації понад ста нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва за останній місяць. Серед новинок – безпілотні авіаційні комплекси, системи РЕБ, артилерійські снаряди великого калібру та інше.
Міноборони затвердило критерії для визначення критично важливих підприємств ОПК06.11.25, 17:25 • 3228 переглядiв