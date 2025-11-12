Украинские производители ВПК за год льготного кредитования получили займы на 5 миллиардов гривен
За год работы программы льготного кредитования украинские производители оборонно-промышленного комплекса получили 80 кредитов на общую сумму почти 5 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует УНН.
Указывается, что сейчас еще 16 заявок от оборонных предприятий на сумму почти 700 млн грн согласованы к выдаче. Также 52 заявки на более чем 4 млрд грн находятся на разных стадиях рассмотрения.
Это действенный инструмент поддержки, который помогает нашим производителям быстрее масштабироваться и переходить от разработки к серийному производству. Государство создает условия, чтобы сектор ОПК бесперебойно выполнял две важные задачи – обеспечивал больше украинского вооружения для Сил безопасности и обороны и формировал устойчивую оборонную экономику
Указывается, что программа доступного кредитования для украинских производителей из сферы ОПК реализуется как инструмент поддержки критически важных для экономики и обороноспособности предприятий. Так, производители частного сектора, которым не хватает оборотного капитала для улучшения и масштабирования производственных мощностей, могут получить:
- до 100 млн грн на оборотный капитал – сроком до 3 лет;
- до 500 млн грн на инвестиционные проекты – сроком до 5 лет.
При этом процентная ставка для предприятий ОПК составляет 5%, остальное компенсирует государство.
"Кредитные средства можно направить на модернизацию производства, закупку нового оборудования и комплектующих, расширение операционной деятельности, а также поддержку разработок новых образцов вооружения и военной техники и их запуск в серийное производство", - рассказали в Минобороны.
Министерство обороны Украины сообщило о допуске к эксплуатации более ста новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства за последний месяц. Среди новинок – беспилотные авиационные комплексы, системы РЭБ, артиллерийские снаряды крупного калибра и другое.
