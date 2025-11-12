$41.960.02
11 ноября, 19:55 • 14373 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 35982 просмотра
Завтра графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 41384 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 62362 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 38706 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 55596 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 45908 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23338 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25191 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 26520 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
публикации
Эксклюзивы
Украинские производители ВПК за год льготного кредитования получили займы на 5 миллиардов гривен

Киев • УНН

 • 662 просмотра

За год действия программы льготного кредитования украинские производители оборонно-промышленного комплекса привлекли 80 кредитов на почти 5 миллиардов гривен. Кредитные средства можно направить на модернизацию производства, закупку нового оборудования и комплектующих, а также расширение операционной деятельности.

Украинские производители ВПК за год льготного кредитования получили займы на 5 миллиардов гривен

За год работы программы льготного кредитования украинские производители оборонно-промышленного комплекса получили 80 кредитов на общую сумму почти 5 млрд гривен. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует УНН.

Детали

Указывается, что сейчас еще 16 заявок от оборонных предприятий на сумму почти 700 млн грн согласованы к выдаче. Также 52 заявки на более чем 4 млрд грн находятся на разных стадиях рассмотрения. 

Это действенный инструмент поддержки, который помогает нашим производителям быстрее масштабироваться и переходить от разработки к серийному производству. Государство создает условия, чтобы сектор ОПК бесперебойно выполнял две важные задачи – обеспечивал больше украинского вооружения для Сил безопасности и обороны и формировал устойчивую оборонную экономику

– отметила заместитель Министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Указывается, что программа доступного кредитования для украинских производителей из сферы ОПК реализуется как инструмент поддержки критически важных для экономики и обороноспособности предприятий. Так, производители частного сектора, которым не хватает оборотного капитала для улучшения и масштабирования производственных мощностей, могут получить:

  • до 100 млн грн на оборотный капитал – сроком до 3 лет;
    • до 500 млн грн на инвестиционные проекты – сроком до 5 лет.

      При этом процентная ставка для предприятий ОПК составляет 5%, остальное компенсирует государство.

      "Кредитные средства можно направить на модернизацию производства, закупку нового оборудования и комплектующих, расширение операционной деятельности, а также поддержку разработок новых образцов вооружения и военной техники и их запуск в серийное производство", - рассказали в Минобороны. 

      Напомним

      Министерство обороны Украины сообщило о допуске к эксплуатации более ста новых образцов вооружения и военной техники отечественного производства за последний месяц. Среди новинок – беспилотные авиационные комплексы, системы РЭБ, артиллерийские снаряды крупного калибра и другое.

      Минобороны утвердило критерии для определения критически важных предприятий ОПК

      Вадим Хлюдзинский

      ОбществоЭкономика
      Техника
      Война в Украине
      Украина