Українські ВПС виявили іранські безпілотники "Шахед" у 3 областях
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення безпілотників "Шахед" іранського виробництва в Київській, Полтавській та Черкаській областях.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про виявлення "Шахедів" у кількох областях, передає УНН.
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Група "шахедів" на Київщині, в районі Канівського водосховища.
"Шахеди" на Полтавщині, поблизу межі Київської та Черкаської областей.
"Шахеди" з Полтавщини летять у напрямку Київської області25.02.24, 05:14 • 35895 переглядiв