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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10737 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Українські ВПС виявили іранські безпілотники "Шахед" у 3 областях

Київ • УНН

 • 49382 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення безпілотників "Шахед" іранського виробництва в Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Українські ВПС виявили іранські безпілотники "Шахед" у 3 областях

Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про виявлення "Шахедів" у кількох областях, передає УНН.

Увага!
Група "шахедів" на Київщині, в районі Канівського водосховища.
"Шахеди" на Полтавщині, поблизу межі Київської та Черкаської областей.

- Повітряні сили Збройних Сил України.

"Шахеди" з Полтавщини летять у напрямку Київської області25.02.24, 05:14 • 35895 переглядiв

Юлія Котвицька

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