Украинские ВВС обнаружили иранские беспилотники "Шахед" в 3 областях

США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене

Америка и Британия выпустили ракеты по 18 объектам хуситов в Йемене, уничтожив тайники с оружием, средства противовоздушной обороны, радары и вертолеты, использовавшиеся поддерживаемой Ираном группировкой.