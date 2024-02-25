Украинские ВВС обнаружили иранские беспилотники "Шахед" в 3 областях
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об обнаружении "Шахедов" в нескольких областях, передает УНН.
Внимание!
Группа "шахедов" на Киевщине, в районе Каневского водохранилища.
"Шахеды" на Полтавщине, вблизи границы Киевской и Черкасской областей.
"Шахеды" с Полтавщины летят в направлении Киевской области25 февраля 2024, 03:14 • 6558 просмотров
Украинские ВВС обнаружили иранские беспилотники "Шахед" в 3 областях
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