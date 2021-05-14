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Українські військові відпрацювали розрахунки "Ураганів" біля окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника кордону з тимчасово окупованою територією АР Крим, передає УНН з посиланням на Командування об’єднаних сил ЗС України.

Українські військові відпрацювали розрахунки "Ураганів" біля окупованого Криму

Як повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, планові польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню “Ураган” пройшли в умовах, максимально наближених до бойових.

Цитата

“За лічені хвилини потужна та високоточна зброя була приведена в бойову готовність. Воїни-реактивники швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження”, — наголосив командувач.

Деталі

За словами Наєва, під час тренування військовослужбовці відпрацювали навчальні вправи зі знищення морських десантів, бронетехніки та замаскованих пунктів управління умовного противника.

Крім того, реактивники виконали вправи з дистанційного мінування вихідних районів ймовірного наступу умовного противника.

Підсумовуючи хід тренування, командувач додав, що дані підрозділи цілодобово знаходяться в повній боєготовності в районах зосередження, а в разі загострення ситуації завжди готові висунутися в заданий район та адекватно відреагувати на військову загрозу.

Що було раніше

Міністр оборони України Андрій Таран напередодні заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, на сьогодні можна говорити про відведення лише 4 тисяч військових з цієї ділянки.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону.

Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.

Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Наразі, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні — близько 80 тис. осіб російського контингенту.

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