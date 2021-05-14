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Украинские военные отработали расчеты "Ураганов" возле оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 28011 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведения на цели условного противника границы с временно оккупированной территории АР Крым, передает УНН со ссылкой на командование объединенных сил ВС Украины.

Украинские военные отработали расчеты "Ураганов" возле оккупированного Крыма

Как сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня “Ураган” прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

Цитата

“За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность. Воины-реактивщики быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывания в районе огневых позиций и наведения на условные цели для их дальнейшего поражения”, — подчеркнул командующий.

Детали

По словам Наева, во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.

Кроме того, реактивщики выполнили упражнения с дистанционного минирования выходных районов вероятного наступления условного противника.

Подытоживая ход тренировки, командующий добавил, что данные подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу.

Что было раньше

Министр обороны Украины Андрий Таран накануне заявил, что Россия очень медленно отводит вийська от границы с Украиной, сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с данного участка.

Контекст

Украина конце марта указала на усиление российского вийськового контингента вдоль границы.

Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.

По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.

Росийський министр обороны Сергий Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях “контрольными проверками”.

Москва 22 апреля объявила об отводе вийськ.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда пыльная, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Сейчас по сообщениям СМИ, на границе — около 80 тыс. человек российского контингента.

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