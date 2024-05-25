Українські військові збили ще один російський літак Су-25 - Зеленський
Київ • УНН
Бійці 110-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили черговий російський винищувач Су-25 у Донецькій області.
Воїни 110-ї окремої механізованої бригади збили сьогодні черговий російський Су-25. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Сьогодні в наших воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним на всіх напрямках, в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам і громадам. Воїни нашої 110-ї окремої механізованої бригади збили сьогодні черговий російський Су-25
Якби в України було більше сучасних систем ППО та авіації, то російський терор став би просто неможливим - Зеленський25.05.24, 18:58 • 101608 переглядiв
Нагадаємо
11 травня стало відомо, що бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили черговий російський СУ-25.