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Українські військові збили ще один російський літак Су-25

Українські військові збили ще один російський літак Су-25

Київ • УНН

 • 27470 перегляди

Українські військові збили ще один російський літак СУ-25, продовжуючи успішну протиповітряну оборону від нальотів російської авіації.

Українські військові збили черговий російський СУ-25, передає УНН із посиланням на повідомлення 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі. "Імперія" має розпастися! 

- йдеться у дописі бригади.

Сили ППО збили ще один російський Су-34 на сході 02.03.24, 18:52 • 34319 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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