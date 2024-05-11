Українські військові збили ще один російський літак Су-25
Київ • УНН
Українські військові збили ще один російський літак СУ-25, продовжуючи успішну протиповітряну оборону від нальотів російської авіації.
Українські військові збили черговий російський СУ-25, передає УНН із посиланням на повідомлення 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі. "Імперія" має розпастися!
Сили ППО збили ще один російський Су-34 на сході 02.03.24, 18:52 • 34319 переглядiв