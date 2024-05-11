Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25

Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов

По словам председателя Харьковской областной военной администрации, все дети были эвакуированы из северных населенных пунктов, таких как Стрелечья, Польное и Борисовка Харьковской области, в то время как 28 гражданских лиц отказались от эвакуации из этих районов.