Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  148261 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  160960 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  168362 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  152832 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149835 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130219 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132960 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122050 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168084 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150817 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов

Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, включая 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет и 400 транспортных средств, среди которых 160 бронемашин "Хаски".

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Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов

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Вооруженные силы локализовали врага в "серой зоне" в Харьковской области, которая не расширяется, и пытаются уничтожить его там.

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Враг локализован в "серой зоне": Волошин о ситуации на севере Харьковщины

На Херсонщине 11-летний мальчик подорвался на мине, его оперируют

11-летний мальчик госпитализирован с осколочными ранениями после подрыва на российской мине в Музыковке Херсонской области.

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На Херсонщине 11-летний мальчик подорвался на мине, его оперируют

Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны

108-я бригада ТРО успешно испытала шесть модификаций многофункциональных наземных дронов "Махно" для минирования, разминирования, логистики, эвакуации и штурмовых целей, разработанных самими бойцами с частичным внешним финансированием.

Война •   •  8424 просмотра
Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны

Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

В украинском городе Кривой Рог прогремели взрывы. Ранее в Воздушных силах предупредили о движении ракеты в направлении города.

Война •   •  10873 просмотра
Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов

По словам председателя Харьковской областной военной администрации, все дети были эвакуированы из северных населенных пунктов, таких как Стрелечья, Польное и Борисовка Харьковской области, в то время как 28 гражданских лиц отказались от эвакуации из этих районов.

Общество •   •  11201 просмотра
Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов

В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ

По сообщениям местных СМИ, взрывы прогремели в Одессе и Сумах на фоне воздушной тревоги, поскольку Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Война •   •  14663 просмотра
В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ

Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине

Три человека получили ранения и поврежден 21 дом в белгородской области, россия, после того, как прошлой ночью там, вероятно, упала российская ракета.

Война •   •  14130 просмотра
Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине