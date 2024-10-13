Українські стрільці здобули два "золота" у Фіналі Юнацької ліги Європи
Київ • УНН
Українські команди перемогли у стрільбі з пістолета та гвинтівки на змаганнях у Сербії. Юлія Ісаченко, Ольга Лепська, Іван Мартинов, Тимур Підгорний, Софія Михайлюк, Марія Сташко, Артем Мозговий та Данило Данаєв здобули золоті медалі.
Українські стрільці в стрільбі з пістолета та гвинтівки здобули "золото" у Фіналі Юнацької ліги Європи, що проходив у місті Новий Сад, що в Сербії. Про це заявило Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
Деталі
Так, у командних змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета перемогли українці:
- Юлія Ісаченко,
- Ольга Лепська,
- Іван Мартинов
- Тимур Підгорний.
Окрім того, українська команда здобула перше місце у зі стрільби з пневматичної гвинтівки у складі:Софія Михайлюк, Марія Сташко, Артем Мозговий та Данило Данаєв.
Нагадаємо
Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль здобули перемогу у міжнародному турнірі Budapest Trophy, що проходить в Угорщині.