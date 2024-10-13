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Украинские стрелки получили два «золота» в Финале Юношеской лиги Европы

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Украинские команды победили в стрельбе из пистолета и винтовки на соревнованиях в Сербии. Юлия Исаченко, Ольга Лепская, Иван Мартынов, Тимур Подгорный, София Михайлюк, Мария Сташко, Артем Мозговой и Даниил Данаев завоевали золотые медали.

Украинские стрелки в стрельбе из пистолета и винтовки завоевали «золото» в Финале Юношеской лиги Европы, который проходил в городе Новый Сад, что в Сербии. Об этом заявило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Так, в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета победили украинцы: 

  • Юлия Исаченко, 
  • Ольга Лепская, 
  • Иван Мартынов 
  • Тимур Подгорный.

Кроме того, украинская команда получила первое место в по стрельбе из пневматической винтовки в составе: София Михайлюк, Мария Сташко, Артем Мозговой и Даниил Данаев.

Напомним,

Украинские фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль одержали победу в международном турнире Budapest Trophy, который проходит в Венгрии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

спорт
ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrainaМинистерство молодежи и спорта Украины
serbiyaСербия
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