Украинские стрелки получили два «золота» в Финале Юношеской лиги Европы
Киев • УНН
Украинские команды победили в стрельбе из пистолета и винтовки на соревнованиях в Сербии. Юлия Исаченко, Ольга Лепская, Иван Мартынов, Тимур Подгорный, София Михайлюк, Мария Сташко, Артем Мозговой и Даниил Данаев завоевали золотые медали.
Украинские стрелки в стрельбе из пистолета и винтовки завоевали «золото» в Финале Юношеской лиги Европы, который проходил в городе Новый Сад, что в Сербии. Об этом заявило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Так, в командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета победили украинцы:
- Юлия Исаченко,
- Ольга Лепская,
- Иван Мартынов
- Тимур Подгорный.
Кроме того, украинская команда получила первое место в по стрельбе из пневматической винтовки в составе: София Михайлюк, Мария Сташко, Артем Мозговой и Даниил Данаев.
Напомним,
Украинские фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль одержали победу в международном турнире Budapest Trophy, который проходит в Венгрии.