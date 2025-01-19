Українські хокеїсти вийшли до півфіналу зимової Універсіади-2025 в Турині

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Київ • УНН

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Студентська збірна України з хокею перемогла команду Чехії у чвертьфінальному матчі. Вирішальний гол було забито на 62-й хвилині в овертаймі, що вивело українців до півфіналу турніру.

Студентська збірна України з хокею здобула перемогу в напруженому чвертьфінальному матчі проти команди Чехії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Українці відкрили рахунок наприкінці першого періоду, відзначившись влучним ударом у ворота чехів, а згодом зуміли двічі переламати хід гри, зокрема завдяки голам у другому та третьому періодах. 

Розв’язка настала на 62-й хвилині, коли шайба, закинута в овертаймі, принесла "синьо-жовтим" путівку до півфіналу. 

Тепер, 21 січня, українці зустрінуться з переможцем матчу між Словаччиною та Казахстаном. Ще один крок – і наша команда матиме шанс поборотися за головний трофей турніру. 

Молодіжна збірна України з хокею стартувала з розгромної перемоги над Естонією12.01.25, 00:40 • 31224 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
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