Молодіжна збірна України з хокею стартувала з розгромної перемоги над Естонією
Київ • УНН
На старті Чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1B українська молодіжна збірна перемогла господарів турніру з рахунком 8:1. Наступний матч збірна України проведе 12 січня проти Польщі.
Молодіжна збірна України розгромила Естонію на старті Чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.
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У Таллінні стартував молодіжний Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1B, де збірна України впевнено розпочала свій шлях. У першому матчі українські хокеїсти зустрілися з господарями турніру – командою Естонії.
Поєдинок завершився переконливою перемогою українців із рахунком 8:1. Серед авторів закинутих шайб відзначилися Данило Денисенко, Родіон Койда (дубль), Олексій Євтєхов, Нікіта Куліков (дубль), Іларіон Купрянов та Микола Косарев.
Наступний матч збірна України проведе 12 січня о 12:30, зустрівшись із командою Польщі.
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