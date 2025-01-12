Молодіжна збірна України з хокею стартувала з розгромної перемоги над Естонією

Молодіжна збірна України розгромила Естонію на старті Чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту, передає УНН.

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У Таллінні стартував молодіжний Чемпіонат світу з хокею в дивізіоні 1B, де збірна України впевнено розпочала свій шлях. У першому матчі українські хокеїсти зустрілися з господарями турніру – командою Естонії.

Поєдинок завершився переконливою перемогою українців із рахунком 8:1. Серед авторів закинутих шайб відзначилися Данило Денисенко, Родіон Койда (дубль), Олексій Євтєхов, Нікіта Куліков (дубль), Іларіон Купрянов та Микола Косарев.

Наступний матч збірна України проведе 12 січня о 12:30, зустрівшись із командою Польщі.

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