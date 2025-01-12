Молодежная сборная Украины по хоккею стартовала с разгромной победы над Эстонией

Молодежная сборная Украины разгромила Эстонию на старте Чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

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В Таллинне стартовал молодежный Чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B, где сборная Украины уверенно начала свой путь. В первом матче украинские хоккеисты встретились с хозяевами турнира - командой Эстонии.

Поединок завершился убедительной победой украинцев со счетом 8:1. Среди авторов заброшенных шайб отличились Даниил Денисенко, Родион Койда (дубль), Алексей Евтехов, Никита Куликов (дубль), Илларион Купрянов и Николай Косарев.

Следующий матч сборная Украины проведет 12 января в 12:30, встретившись с командой Польши.

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