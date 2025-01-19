Украинские хоккеисты вышли в полуфинал зимней Универсиады-2025 в Турине

Студенческая сборная Украины по хоккею одержала победу в напряженном четвертьфинальном матче против команды Чехии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинцы открыли счет в конце первого периода, отметившись точным ударом в ворота чехов, а затем сумели дважды переломить ход игры, в частности благодаря голам во втором и третьем периодах.

Развязка наступила на 62-й минуте, когда шайба, заброшенная в овертайме, принесла "сине-желтым" путевку в полуфинал.

Теперь, 21 января, украинцы встретятся с победителем матча между Словакией и Казахстаном. Еще один шаг - и наша команда будет иметь шанс побороться за главный трофей турнира.

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