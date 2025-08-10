Українські FPV-пілоти знищили рідкісний північнокорейський міномет на Сумщині
Київ • УНН
Українські FPV-пілоти на Сумщині знищили північнокорейський 140-мм міномет. Ця рідкісна техніка, отримана росіянами з КНДР, тепер з'явиться у зведеннях втрат ворога.
Українські FPV-пілоти на Сумщині знищило північнокорейський 140‑мм міномет. Про це йдеться у повідомленні 225-го окремого штурмового полку, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що рідкісна техніка, яку росіяни отримали з КНДР, тепер з'явиться у зведеннях втрат ворога.
За даними самих російських джерел, такі поставки - частина розширеного військового партнерства між москвою та Пхеньяном. І все ж, незалежно від походження або рідкості, будь‑яка ворожа техніка перетвориться на металобрухт
Нагадаємо
Днями українські військові знищили одну з найсучасніших російських радіолокаційних станцій 98Л6 "Єнісєй" у тимчасово окупованому Криму. Також було вражено щонайменше чотири комплекси "Ястреб-АВ", кілька РЛС "Каста-2Е2" та радари "Валдай" та станції "Воронеж" у тилу ворога.
На околицях окупованого Мелітополя злетіли у повітря п'ять "кадирівців": ГУР показало відео02.08.25, 14:53 • 5245 переглядiв