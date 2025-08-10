Украинские FPV-пилоты уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине
Киев • УНН
Украинские FPV-пилоты на Сумщине уничтожили северокорейский 140-мм миномет. Эта редкая техника, полученная россиянами из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага.
Украинские FPV-пилоты на Сумщине уничтожили северокорейский 140-мм миномет. Об этом говорится в сообщении 225-го отдельного штурмового полка, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага.
По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном. И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом
Напомним
На днях украинские военные уничтожили одну из самых современных российских радиолокационных станций 98Л6 "Енисей" во временно оккупированном Крыму. Также были поражены по меньшей мере четыре комплекса "Ястреб-АВ", несколько РЛС "Каста-2Е2" и радары "Валдай" и станции "Воронеж" в тылу врага.
