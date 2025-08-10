Украинские FPV-пилоты уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 27021 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 87896 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 79452 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 254823 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 142835 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 314837 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 290949 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 105811 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 148435 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78728 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0.9м/с
76%
755мм
Популярные новости
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 44648 просмотра
Удар рф по мебельному магазину в Харькове: появились фото последствий и новые детали о пострадавшихPhoto9 августа, 15:52 • 12283 просмотра
Украина и Европа отклонили предложение путина о прекращении огня и выдвинули свое - СМИ9 августа, 16:07 • 8312 просмотра
Пьяный иностранец на Range Rover устроил масштабное ДТП в Киеве, есть пострадавшаяPhoto9 августа, 17:15 • 14300 просмотра
путин предлагает ограниченное перемирие перед встречей с Трампом - The Economist9 августа, 17:27 • 26100 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 314837 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 197495 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 290949 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 295540 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 206537 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Польша
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 44664 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 87896 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 295540 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 221287 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 230805 просмотра
Актуальное
The Economist
ТикТок
Instagram
Пистолет
MultiCam (камуфляж)

Украинские FPV-пилоты уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Украинские FPV-пилоты на Сумщине уничтожили северокорейский 140-мм миномет. Эта редкая техника, полученная россиянами из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага.

Украинские FPV-пилоты уничтожили редкий северокорейский миномет на Сумщине

Украинские FPV-пилоты на Сумщине уничтожили северокорейский 140-мм миномет. Об этом говорится в сообщении 225-го отдельного штурмового полка, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что редкая техника, которую россияне получили из КНДР, теперь появится в сводках потерь врага.

По данным самих российских источников, такие поставки - часть расширенного военного партнерства между Москвой и Пхеньяном. И все же, независимо от происхождения или редкости, любая вражеская техника превратится в металлолом

- говорится в подписи к видео.

Напомним

На днях украинские военные уничтожили одну из самых современных российских радиолокационных станций 98Л6 "Енисей" во временно оккупированном Крыму. Также были поражены по меньшей мере четыре комплекса "Ястреб-АВ", несколько РЛС "Каста-2Е2" и радары "Валдай" и станции "Воронеж" в тылу врага.

На окраинах оккупированного Мелитополя взлетели в воздух пять "кадыровцев": ГУР показало видео02.08.25, 14:53 • 5239 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война
Северная Корея