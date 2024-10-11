Українські дрони атакували російське село Тьоткіно: спалено засоби зв’язку, під удар потрапила ворожа техніка та особовий склад
Київ • УНН
Ударно-розвідувальна група "Відьмак" ГУР МО України спільно з ДПСУ та ТрО ЗСУ провела успішну операцію в селі Тьоткіно. FPV-дронами знищено засоби зв'язку, транспорт та будівлю з особовим складом ворога.
У російському селі тьоткіно атаками fpv дронів спалено засоби зв’язку, знищено виявлені українськими розвідниками ворожий транспортний засіб та будівлю з особовим складом армії держави-агресора росії, передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки.
За даними розвідки, успішні дії на курському напрямку фронту здійснила ударно-розвідувальна група "Відьмак" ГУР МО України спільно з бійцями Держприкордонслужби та ТрО ЗСУ.
"Пілоти дронів-камікадзе продемонстрували майстерність та продовжують результативно бити по московитах", - додали у ГУР.
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