Украинские дроны атаковали российское село Теткино: сожжены средства связи, под удар попала вражеская техника и личный состав

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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
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Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
  •  81389 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
  •  119846 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  130682 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  130762 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  126219 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  112296 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108080 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107441 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91200 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

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Украинские дроны атаковали российское село Теткино: сожжены средства связи, под удар попала вражеская техника и личный состав

Украинские дроны атаковали российское село Теткино: сожжены средства связи, под удар попала вражеская техника и личный состав

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 15:15  •  2134 просмотра

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Ударно-разведывательная группа "Ведьмак" ГУР МО Украины совместно с ГПСУ и ТрО ВСУ провела успешную операцию в селе Теткино. FPV-дронами уничтожены средства связи, транспорт и здание с личным составом врага.

В российском селе Теткино атаками fpv дронов сожжены средства связи, уничтожены обнаруженные украинскими разведчиками вражеское транспортное средство и здание с личным составом армии государства-агрессора россии, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

По данным разведки, успешные действия на курском направлении фронта осуществила ударно-разведывательная группа "Ведьмак" ГУР МО Украины совместно с бойцами Госпогранслужбы и ТрО ВСУ.

"Пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство и продолжают результативно бить по московитам", - добавили в ГУР.

Силы обороны поразили три командных пункта россиян. В Генштабе сообщили детали5 октября 2024, 10:23 • 44895 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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