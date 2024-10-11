Украинские дроны атаковали российское село Теткино: сожжены средства связи, под удар попала вражеская техника и личный состав
Киев • УНН
Ударно-разведывательная группа "Ведьмак" ГУР МО Украины совместно с ГПСУ и ТрО ВСУ провела успешную операцию в селе Теткино. FPV-дронами уничтожены средства связи, транспорт и здание с личным составом врага.
В российском селе Теткино атаками fpv дронов сожжены средства связи, уничтожены обнаруженные украинскими разведчиками вражеское транспортное средство и здание с личным составом армии государства-агрессора россии, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
По данным разведки, успешные действия на курском направлении фронта осуществила ударно-разведывательная группа "Ведьмак" ГУР МО Украины совместно с бойцами Госпогранслужбы и ТрО ВСУ.
"Пилоты дронов-камикадзе продемонстрировали мастерство и продолжают результативно бить по московитам", - добавили в ГУР.
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