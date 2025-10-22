Українські банки прогнозують приріст кредитування та пом'якшення умов щодо позик

Обсяг кредитів, згідно з опитуванням українських банків, буде зростати. Про це свідчить попит протягом ІІІ кварталу. Конкуренція впливатиме на пом'якшення умов щодо отримання грошових позик.

Передає УНН із посиланням на звіт НБУ.

Деталі

Українські банки очікують на зростання обсягу кредитів. Згідно з результатами нещодавнього опитування, з'ясовано, що українські фінансові установи "оптимістичні стосовно розвитку кредитування". Банки планують і далі збільшувати кредитні портфелі, і враховуючи конкуренцію, пом’якшувати кредитні стандарти.

Закредитованість невелика, попит на зростання є

За статистикою за період протягом ІІІ кварталу виявлено наступне:

попит на кредити корпорацій дещо підвищився;

на всі види кредитів бізнесу, крім валютних, прогнозується зростання у наступному періоді;

попит населення на кредити також зріс.

Одна з ключових тез: на думку респондентів фінансової сфери, боргове навантаження бізнесу помірне, а закредитованість домогосподарств – низька.

МВФ вимагає від НБУ девальвації гривні перед переговорами про новий кредит

Кредитні стандарти для бізнесу протягом ІІІ кварталу вже пом’якшувалися. У найближче майбунє банки також планують послабити стандарти для МСП та короткострокових позик. А для споживчих позик, кредитні стандарти вже пом'якшено, стверджує НБУ. У звіті також додають, що кредитні стандарти для іпотеки не змінилися. Більше того, пом’якшення стандартів і для споживчих кредитів та іпотеки також планується додатково.

Нагадаємо

Національний банк України у середині жовтня зафіксував стабільне зростання кредитування як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах.