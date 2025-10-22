$41.740.01
Часть областей переходит с аварийных на почасовые графики отключения света
09:47 • 10668 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ
09:23 • 12901 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в Харькове
08:35 • 18815 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели
07:30 • 27732 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
22 октября, 05:20 • 27026 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 34956 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается
21 октября, 21:57 • 45491 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение
21 октября, 19:58 • 43993 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 35278 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
Украинские банки прогнозируют прирост кредитования и смягчение условий по займам

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Украинские банки ожидают роста объема кредитов и смягчения условий получения займов в связи с увеличением спроса. Опрос указывает на умеренную долговую нагрузку бизнеса. Задолженность домохозяйств также невысока.

Украинские банки прогнозируют прирост кредитования и смягчение условий по займам

Объем кредитов, согласно опросу украинских банков, будет расти. Об этом свидетельствует спрос в течение III квартала. Конкуренция будет влиять на смягчение условий получения денежных займов.

Передает УНН со ссылкой на отчет НБУ.

Подробности

Украинские банки ожидают роста объема кредитов. Согласно результатам недавнего опроса, выяснено, что украинские финансовые учреждения "оптимистичны относительно развития кредитования". Банки планируют и дальше увеличивать кредитные портфели, и учитывая конкуренцию, смягчать кредитные стандарты. 

Задолженность невелика, спрос на рост есть

По статистике за период в течение III квартала выявлено следующее:

  • спрос на кредиты корпораций несколько повысился;
    • на все виды кредитов бизнеса, кроме валютных, прогнозируется рост в следующем периоде;
      • спрос населения на кредиты также вырос.

        Один из ключевых тезисов: по мнению респондентов финансовой сферы, долговая нагрузка бизнеса умеренная, а закредитованность домохозяйств – низкая.

        МВФ требует от НБУ девальвации гривны перед переговорами о новом кредите18.10.25, 15:38 • 6971 просмотр

        Кредитные стандарты для бизнеса в течение III квартала уже смягчались. В ближайшем будущем банки также планируют ослабить стандарты для МСП и краткосрочных займов. А для потребительских займов кредитные стандарты уже смягчены, утверждает НБУ. В отчете также добавляют, что кредитные стандарты для ипотеки не изменились. Более того, смягчение стандартов и для потребительских кредитов и ипотеки также планируется дополнительно.

        Напомним

        Национальный банк Украины в середине октября зафиксировал стабильный рост кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах. 

        Игорь Тележников

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Украина