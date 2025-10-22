Украинские банки прогнозируют прирост кредитования и смягчение условий по займам
Украинские банки ожидают роста объема кредитов и смягчения условий получения займов в связи с увеличением спроса. Опрос указывает на умеренную долговую нагрузку бизнеса. Задолженность домохозяйств также невысока.
Объем кредитов, согласно опросу украинских банков, будет расти. Об этом свидетельствует спрос в течение III квартала. Конкуренция будет влиять на смягчение условий получения денежных займов.
Украинские банки ожидают роста объема кредитов. Согласно результатам недавнего опроса, выяснено, что украинские финансовые учреждения "оптимистичны относительно развития кредитования". Банки планируют и дальше увеличивать кредитные портфели, и учитывая конкуренцию, смягчать кредитные стандарты.
Задолженность невелика, спрос на рост есть
По статистике за период в течение III квартала выявлено следующее:
- спрос на кредиты корпораций несколько повысился;
- на все виды кредитов бизнеса, кроме валютных, прогнозируется рост в следующем периоде;
- спрос населения на кредиты также вырос.
Один из ключевых тезисов: по мнению респондентов финансовой сферы, долговая нагрузка бизнеса умеренная, а закредитованность домохозяйств – низкая.
Кредитные стандарты для бизнеса в течение III квартала уже смягчались. В ближайшем будущем банки также планируют ослабить стандарты для МСП и краткосрочных займов. А для потребительских займов кредитные стандарты уже смягчены, утверждает НБУ. В отчете также добавляют, что кредитные стандарты для ипотеки не изменились. Более того, смягчение стандартов и для потребительских кредитов и ипотеки также планируется дополнительно.
Национальный банк Украины в середине октября зафиксировал стабильный рост кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегментах.