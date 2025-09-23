$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 вересня, 05:00 • 22438 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 23102 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 26257 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 42209 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 44580 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 42224 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 65846 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69226 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63504 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30938 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українські армрестлери здобули п'ять медалей на чемпіонаті світу в Болгарії

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Українські спортсмени завоювали п'ять медалей на чемпіонаті світу з армрестлінгу в Болгарії. Олег Жох виграв золото, а Артем Попов, Софія Онопрієнко та Андрій Дендеберя здобули бронзові нагороди.

Українські армрестлери здобули п'ять медалей на чемпіонаті світу в Болгарії

Українські спортсмени з армрестлінгу здобули п'ять медалей на чемпіонаті світу серед дорослих, молоді та юніорів, що завершився у Албені (Болгарія). Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

За нагороди світової першості змагалися 1700 учасників з 57 країн. Перелік українських спортсменів, що здобули медалі, виглядає наступним чином:

  • «Золото»: Олег Жох (категорія 90 кг серед дорослих, ліва рука);
    • «Бронза»: Артем Попов (категорія 85 кг серед дорослих, ліва рука та категорія 85 кг, права рука);
      • «Бронза»: Софія Онопрієнко (категорія 50 кг серед дорослих та U23, права рука);
        • «Бронза»: Андрій Дендеберя (категорія 55 кг серед дорослих, права рука).

          Нагадаємо

          Раніше УНН повідомляв, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла "бронзу" чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту. Змагання відбували у Токіо: українка взяла висоту 1,97 м.

          Євген Устименко

          Спорт
          Токіо
          Болгарія
          Україна