Українські армрестлери здобули п'ять медалей на чемпіонаті світу в Болгарії
Київ • УНН
Українські спортсмени завоювали п'ять медалей на чемпіонаті світу з армрестлінгу в Болгарії. Олег Жох виграв золото, а Артем Попов, Софія Онопрієнко та Андрій Дендеберя здобули бронзові нагороди.
Українські спортсмени з армрестлінгу здобули п'ять медалей на чемпіонаті світу серед дорослих, молоді та юніорів, що завершився у Албені (Болгарія). Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
За нагороди світової першості змагалися 1700 учасників з 57 країн. Перелік українських спортсменів, що здобули медалі, виглядає наступним чином:
- «Золото»: Олег Жох (категорія 90 кг серед дорослих,
ліва рука);
- «Бронза»: Артем Попов (категорія 85 кг серед
дорослих, ліва рука та категорія 85 кг, права рука);
- «Бронза»: Софія Онопрієнко (категорія 50 кг серед
дорослих та U23, права рука);
- «Бронза»: Андрій Дендеберя (категорія 55 кг серед
дорослих, права рука).
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла "бронзу" чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту. Змагання відбували у Токіо: українка взяла висоту 1,97 м.