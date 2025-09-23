Украинские армрестлеры завоевали пять медалей на чемпионате мира в Болгарии

Украинские спортсмены по армрестлингу завоевали пять медалей на чемпионате мира среди взрослых, молодежи и юниоров, завершившемся в Албене (Болгария). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Подробности

За награды мирового первенства соревновались 1700 участников из 57 стран. Перечень украинских спортсменов, завоевавших медали, выглядит следующим образом:

"Золото": Олег Жох (категория 90 кг среди взрослых, левая рука);

"Бронза": Артем Попов (категория 85 кг среди взрослых, левая рука и категория 85 кг, правая рука);

"Бронза": София Оноприенко (категория 50 кг среди взрослых и U23, правая рука);

"Бронза": Андрей Дендеберя (категория 55 кг среди взрослых, правая рука).

Напомним

