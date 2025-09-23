$41.380.13
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Украинские армрестлеры завоевали пять медалей на чемпионате мира в Болгарии

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Украинские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате мира по армрестлингу в Болгарии. Олег Жох выиграл золото, а Артем Попов, София Оноприенко и Андрей Дендеберя завоевали бронзовые награды.

Украинские спортсмены по армрестлингу завоевали пять медалей на чемпионате мира среди взрослых, молодежи и юниоров, завершившемся в Албене (Болгария). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Подробности

За награды мирового первенства соревновались 1700 участников из 57 стран. Перечень украинских спортсменов, завоевавших медали, выглядит следующим образом:

  • "Золото": Олег Жох (категория 90 кг среди взрослых, левая рука);
    • "Бронза": Артем Попов (категория 85 кг среди взрослых, левая рука и категория 85 кг, правая рука);
      • "Бронза": София Оноприенко (категория 50 кг среди взрослых и U23, правая рука);
        • "Бронза": Андрей Дендеберя (категория 55 кг среди взрослых, правая рука).

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла "бронзу" чемпионата мира-2025 в прыжках в высоту. Соревнования проходили в Токио: украинка взяла высоту 1,97 м.

