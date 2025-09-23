Украинские армрестлеры завоевали пять медалей на чемпионате мира в Болгарии
Киев • УНН
Украинские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате мира по армрестлингу в Болгарии. Олег Жох выиграл золото, а Артем Попов, София Оноприенко и Андрей Дендеберя завоевали бронзовые награды.
Украинские спортсмены по армрестлингу завоевали пять медалей на чемпионате мира среди взрослых, молодежи и юниоров, завершившемся в Албене (Болгария). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Подробности
За награды мирового первенства соревновались 1700 участников из 57 стран. Перечень украинских спортсменов, завоевавших медали, выглядит следующим образом:
- "Золото": Олег Жох (категория 90 кг среди взрослых,
левая рука);
- "Бронза": Артем Попов (категория 85 кг среди
взрослых, левая рука и категория 85 кг, правая рука);
- "Бронза": София Оноприенко (категория 50 кг среди
взрослых и U23, правая рука);
- "Бронза": Андрей Дендеберя (категория 55 кг среди
взрослых, правая рука).
