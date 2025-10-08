Українська мова впевнено витісняє російську: у школах і родинах зростає частка тих, хто говорить державною

Кількість школярів, які вважають українську рідною, за два роки піднялася з 74% до 78%, а серед учителів - із 86% до 92%. Все більше педагогів і батьків використовують державну мову не лише на роботі, а й у побуті. Водночас російська досі залишається поширеною у спілкуванні школярів, особливо у Києві та східних регіонах. Про це на брифінгу повідомив заступник голови державної служби якості освіти Іван Юрійчук, передає УНН.

Деталі

Спостерігається посилення мовної самоідентифікації. Частка учнів/учениць, які вважають українську рідною, зросла з 74% до 78%, серед учителів - з 86% до 92%. Стабільними залишаються показники серед батьків - 82% - сказав він, додавши, що українська мова домінує і в навчанні (94%).

Найбільше зрушення у бік використання української мови зафіксовано серед батьків. Зокрема 47% батьків зазначили, що вони частіше використовують українську мову, 43 % учнів/ учениць також відзначили зростання використання української у повсякденному спілкуванні та 32% вчителів - сказав Юрійчук.

Він також зазначив, що російська мова ще присутня в побуті, особливо у Києві та на Сході. Тут до 50% учнів/учениць спілкуються російською з однолітками.

Попри поширеність російськомовного спілкування на Сході та в Києві, саме у Східному регіоні зафіксовано найбільшу частку респондентів, які останнім часом почали частіше використовувати українську мову. Серед учнів/учениць - таких респондентів 29%, серед їхніх батьків - 32% - додав заступник.

При цьому він зазначив, що невелика, але помітна частка - близько 6% учнів та учениць повідомили про зростання використання російської мови.

Особливо це стосується тих, хто наразі перебуває за кордоном - 11% із цієї групи, а також міських мешканців - 81% - підкреслив Юрійчук.

