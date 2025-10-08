Українська мова впевнено витісняє російську: у школах і родинах зростає частка тих, хто говорить державною

$41.320.03
48.170.10
ukenru
12:14 • 11583 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16427 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20803 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19812 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19653 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18173 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21288 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19216 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17538 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
98%
750мм
Популярнi новини
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни8 жовтня, 04:41 • 28118 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 38718 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 20855 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 14976 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11455 перегляди
Публікації
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 11570 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 9412 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 16410 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 11737 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 20790 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Чернігівська область
Польща
Вінницька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 21077 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 41193 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 44231 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 95680 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 90321 перегляди
Актуальне
Шахед-136
WhatsApp
Signal
Facebook
The Guardian

Українська мова впевнено витісняє російську: у школах і родинах зростає частка тих, хто говорить державною

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Частка школярів, які вважають українську рідною, зросла до 78%, серед вчителів - до 92%. Російська мова залишається поширеною у спілкуванні школярів, особливо у Києві та східних регіонах.

Українська мова впевнено витісняє російську: у школах і родинах зростає частка тих, хто говорить державною

Кількість школярів, які вважають українську рідною, за два роки піднялася з 74% до 78%, а серед учителів - із 86% до 92%. Все більше педагогів і батьків використовують державну мову не лише на роботі, а й у побуті. Водночас російська досі залишається поширеною у спілкуванні школярів, особливо у Києві та східних регіонах. Про це на брифінгу повідомив заступник голови державної служби якості освіти Іван Юрійчук, передає УНН.

Деталі

Спостерігається посилення мовної самоідентифікації. Частка учнів/учениць, які вважають українську рідною, зросла з 74% до 78%, серед учителів - з 86% до 92%. Стабільними залишаються показники серед батьків - 82%

 - сказав він, додавши, що українська мова домінує і в навчанні (94%).

Найбільше зрушення у бік використання української мови зафіксовано серед батьків. Зокрема 47% батьків зазначили, що вони частіше використовують українську мову, 43 % учнів/ учениць також відзначили зростання використання української у повсякденному спілкуванні та 32% вчителів

- сказав Юрійчук.

Він також зазначив, що російська мова ще присутня в побуті, особливо у Києві та на Сході. Тут до 50% учнів/учениць спілкуються російською з однолітками.

Попри поширеність російськомовного спілкування на Сході та в Києві, саме у Східному регіоні зафіксовано найбільшу частку респондентів, які останнім часом почали частіше використовувати українську мову. Серед учнів/учениць - таких респондентів 29%, серед їхніх батьків - 32%

- додав заступник.

При цьому він зазначив, що невелика, але помітна частка - близько 6% учнів та учениць повідомили про зростання використання російської мови.

Особливо це стосується тих, хто наразі перебуває за кордоном - 11% із цієї групи, а також міських мешканців - 81%

- підкреслив Юрійчук.

Скарг на порушення мовного закону побільшало на 27%: регіони-лідери08.10.25, 08:34 • 4858 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоОсвіта
Україна
Київ