Украинский язык уверенно вытесняет русский: в школах и семьях растет доля тех, кто говорит на государственном языке

Количество школьников, считающих украинский язык родным, за два года выросло с 74% до 78%, а среди учителей - с 86% до 92%. Все больше педагогов и родителей используют государственный язык не только на работе, но и в быту. В то же время русский язык до сих пор остается распространенным в общении школьников, особенно в Киеве и восточных регионах. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Государственной службы качества образования Иван Юрийчук, передает УНН.

Детали

Наблюдается усиление языковой самоидентификации. Доля учащихся, считающих украинский язык родным, выросла с 74% до 78%, среди учителей - с 86% до 92%. Стабильными остаются показатели среди родителей - 82% - сказал он, добавив, что украинский язык доминирует и в обучении (94%).

Наибольший сдвиг в сторону использования украинского языка зафиксирован среди родителей. В частности, 47% родителей отметили, что они чаще используют украинский язык, 43% учащихся также отметили рост использования украинского в повседневном общении и 32% учителей - сказал Юрийчук.

Он также отметил, что русский язык еще присутствует в быту, особенно в Киеве и на Востоке. Здесь до 50% учащихся общаются на русском языке со сверстниками.

Несмотря на распространенность русскоязычного общения на Востоке и в Киеве, именно в Восточном регионе зафиксирована наибольшая доля респондентов, которые в последнее время стали чаще использовать украинский язык. Среди учащихся - таких респондентов 29%, среди их родителей - 32% - добавил заместитель.

При этом он отметил, что небольшая, но заметная доля - около 6% учащихся сообщили о росте использования русского языка.

Особенно это касается тех, кто сейчас находится за границей - 11% из этой группы, а также городских жителей - 81% - подчеркнул Юрийчук.

Жалоб на нарушение языкового закона стало на 27% больше: регионы-лидеры