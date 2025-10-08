$41.320.03
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Хранитель

Украинский язык уверенно вытесняет русский: в школах и семьях растет доля тех, кто говорит на государственном языке

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Доля школьников, считающих украинский родным, выросла до 78%, среди учителей - до 92%. Русский язык остается распространенным в общении школьников, особенно в Киеве и восточных регионах.

Украинский язык уверенно вытесняет русский: в школах и семьях растет доля тех, кто говорит на государственном языке

Количество школьников, считающих украинский язык родным, за два года выросло с 74% до 78%, а среди учителей - с 86% до 92%. Все больше педагогов и родителей используют государственный язык не только на работе, но и в быту. В то же время русский язык до сих пор остается распространенным в общении школьников, особенно в Киеве и восточных регионах. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Государственной службы качества образования Иван Юрийчук, передает УНН.

Детали

Наблюдается усиление языковой самоидентификации. Доля учащихся, считающих украинский язык родным, выросла с 74% до 78%, среди учителей - с 86% до 92%. Стабильными остаются показатели среди родителей - 82%

 - сказал он, добавив, что украинский язык доминирует и в обучении (94%).

Наибольший сдвиг в сторону использования украинского языка зафиксирован среди родителей. В частности, 47% родителей отметили, что они чаще используют украинский язык, 43% учащихся также отметили рост использования украинского в повседневном общении и 32% учителей

- сказал Юрийчук.

Он также отметил, что русский язык еще присутствует в быту, особенно в Киеве и на Востоке. Здесь до 50% учащихся общаются на русском языке со сверстниками.

Несмотря на распространенность русскоязычного общения на Востоке и в Киеве, именно в Восточном регионе зафиксирована наибольшая доля респондентов, которые в последнее время стали чаще использовать украинский язык. Среди учащихся - таких респондентов 29%, среди их родителей - 32%

- добавил заместитель.

При этом он отметил, что небольшая, но заметная доля - около 6% учащихся сообщили о росте использования русского языка.

Особенно это касается тех, кто сейчас находится за границей - 11% из этой группы, а также городских жителей - 81%

- подчеркнул Юрийчук.

Жалоб на нарушение языкового закона стало на 27% больше: регионы-лидеры08.10.25, 08:34 • 4844 просмотра

Алена Уткина

ОбществоОбразование
Украина
Киев