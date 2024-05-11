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Україною поширилася повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Україною поширилася повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Київ • УНН

 • 30467 перегляди

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих балістичних ракет.

Україною поширилася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістики, пише УНН.

Деталі

Повітряна тривога охопила більшість областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - попередили у ПС ЗСУ у соцмережах.

За добу рф завдала 7 ракетних ударів, 108 авіаційних атак, 120 залпових обстрілів11.05.24, 08:24 • 32042 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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