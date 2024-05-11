Україною поширилася повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Київ • УНН
У більшості областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих балістичних ракет.
Україною поширилася повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістики, пише УНН.
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Повітряна тривога охопила більшість областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!" - попередили у ПС ЗСУ у соцмережах.
За добу рф завдала 7 ракетних ударів, 108 авіаційних атак, 120 залпових обстрілів11.05.24, 08:24 • 32042 перегляди