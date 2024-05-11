По Украине распространилась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
Киев • УНН
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов вражеских баллистических ракет.
По Украине распространилась воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики, пишет УНН.
Детали
Воздушная тревога охватила большинство областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - предупредили в ВС ВСУ в соцсетях.
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