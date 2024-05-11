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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Украине распространилась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

По Украине распространилась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Киев  •  УНН

11 мая 2024, 08:00  •  11099 просмотра

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В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов вражеских баллистических ракет.

По Украине распространилась воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики, пишет УНН.

Детали

Воздушная тревога охватила большинство областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!" - предупредили в ВС ВСУ в соцсетях.

За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиационных атак, 120 залповых обстрелов11 мая 2024, 05:24 • 15732 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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