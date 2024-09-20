Українки здобули "бронзу" на чемпіонаті світу з прибережного веслування
Київ • УНН
Любов Сударенкова та Євгенія Ільєнко вибороли бронзові медалі на чемпіонаті світу з прибережного веслування в категорії юніорок у двійці парній. Спортсменки успішно пройшли кваліфікацію та плей-оф, поступившись лише у півфіналі.
Любов Сударенкова та Євгенія Ільєнко здобули "бронзу" на чемпіонаті світу з прибережного веслування. Про це повідомляє Академічне веслування ДЮСШ "Київ", передає УНН.
Деталі
Українські веслувальниці Любов Сударенкова та Євгенія Ільєнко стали бронзовими призерками чемпіонату світу з прибережного веслування (пляжний спринт), що відбувся в категорії юніорок у двійці парній.
Спортсменки отримали 14-й номер посіву на етапі кваліфікації. У першому раунді плейоф їм випали суперниці з Кіпру, які займали третє місце в попередньому етапі.
В 1/4 фіналу Сударенкова та Ільєнко впоралися з веслувальницями з Португалії, здобувши перемогу з відривом у понад 4 секунди.
У півфіналі на українок чекали іспанки, які мали 2-й номер посіву. На позначці 250 метрів українки лідирували, але не змогли втримати перевагу, що призвело до їх виходу у боротьбу за бронзові медалі.
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