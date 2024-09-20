Украинки завоевали «бронзу» на чемпионате мира по прибрежной гребле
Киев • УНН
Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко завоевали бронзовые медали на чемпионате мира по прибрежной гребле в категории юниорок в двойке парной. Спортсменки успешно прошли квалификацию и плей-офф, уступив лишь в полуфинале.
Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко завоевали "бронзу" на чемпионате мира по прибрежной гребле. Об этом сообщает Академическая гребля ДЮСШ "Киев", передает УНН.
Детали
Украинские гребцы Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко стали бронзовыми призерами чемпионата мира по прибрежной гребле (пляжный спринт), который состоялся в категории юниорок в двойке парной.
Спортсменки получили 14-й номер посева на этапе квалификации. В первом раунде плейоф им выпали соперницы из Кипра, которые занимали третье место в предыдущем этапе.
В 1/4 финала Сударенкова и Ильенко справились с гребцами из Португалии, одержав победу с отрывом в более чем 4 секунды.
В полуфинале украинок ждали испанки, которые имели 2-й номер посева. На отметке 250 метров украинки лидировали, но не смогли удержать преимущество, что привело к их выходу в борьбу за бронзовые медали.
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