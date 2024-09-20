Украинки завоевали «бронзу» на чемпионате мира по прибрежной гребле

Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко завоевали "бронзу" на чемпионате мира по прибрежной гребле. Об этом сообщает Академическая гребля ДЮСШ "Киев", передает УНН.

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Украинские гребцы Любовь Сударенкова и Евгения Ильенко стали бронзовыми призерами чемпионата мира по прибрежной гребле (пляжный спринт), который состоялся в категории юниорок в двойке парной.

Спортсменки получили 14-й номер посева на этапе квалификации. В первом раунде плейоф им выпали соперницы из Кипра, которые занимали третье место в предыдущем этапе.

В 1/4 финала Сударенкова и Ильенко справились с гребцами из Португалии, одержав победу с отрывом в более чем 4 секунды.

В полуфинале украинок ждали испанки, которые имели 2-й номер посева. На отметке 250 метров украинки лидировали, но не смогли удержать преимущество, что привело к их выходу в борьбу за бронзовые медали.

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