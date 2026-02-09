Українка Світоліна стала дев'ятою ракеткою світу
Київ • УНН
Еліна Світоліна піднялася на 9-ту позицію у світовому рейтингу WTA. Це сталося після її виступу на Australian Open, де вона дійшла до півфіналу.
Українка Еліна Світоліна покращила позицію у топ-10 кращих тенісисток світу за версією WTA, пише УНН.
Деталі
За минулий тиждень Світоліна піднялася на одну позицію і стала 9-ю ракеткою світу.
Повернутися до топ-10 рейтингу WTA вперше з жовтня 2021 року Світоліній дозволив виступ на Australian Open, де вона дійшла до півфіналу.
Серед інших українок у топ-100 рейтингу:
- Марта Костюк (23 місце, -);
- Даяна Ястремська (42 міце, +1);
- Олександра Олійникова (71, +20).