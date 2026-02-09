$43.050.09
08:22 • 4154 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 8484 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 16281 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 33413 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 36003 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 34532 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 34145 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 25803 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 17536 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13162 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Українка Світоліна стала дев'ятою ракеткою світу

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Еліна Світоліна піднялася на 9-ту позицію у світовому рейтингу WTA. Це сталося після її виступу на Australian Open, де вона дійшла до півфіналу.

Українка Світоліна стала дев'ятою ракеткою світу

Українка Еліна Світоліна покращила позицію у топ-10 кращих тенісисток світу за версією WTA, пише УНН.

Деталі

За минулий тиждень Світоліна піднялася на одну позицію і стала 9-ю ракеткою світу.

Повернутися до топ-10 рейтингу WTA вперше з жовтня 2021 року Світоліній дозволив виступ на Australian Open, де вона дійшла до півфіналу.

Світоліна завершила виступ на Australian Open, поступившись Сабалєнці у півфіналі29.01.26, 12:49 • 4030 переглядiв

Серед інших українок у топ-100 рейтингу:

  • Марта Костюк (23 місце, -);
    • Даяна Ястремська (42 міце, +1);
      • Олександра Олійникова (71, +20).

        Юлія Шрамко

        Спорт