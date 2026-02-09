Украинка Свитолина стала девятой ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина улучшила позицию в топ-10 лучших теннисисток мира по версии WTA, пишет УНН.

Детали

За прошедшую неделю Свитолина поднялась на одну позицию и стала 9-й ракеткой мира.

Вернуться в топ-10 рейтинга WTA впервые с октября 2021 года Свитолиной позволило выступление на Australian Open, где она дошла до полуфинала.

Среди других украинок в топ-100 рейтинга: