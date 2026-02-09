Украинка Свитолина стала девятой ракеткой мира

$43.050.09
08:22 • 7518 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
07:43 • 13588 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
8 февраля, 19:59 • 20315 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 37520 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 39357 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 36123 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 35448 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 26007 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 17673 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 13226 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Популярные новости
Амбициозные планы Saab: Швеция готовит портфель на 300 истребителей Gripen для Украины и мира 9 февраля, 01:38
Поражение социалистов в испанском Арагоне: правительство Санчеса теряет поддержку в регионах 9 февраля, 02:28
Пророссийский сепаратист Синиша Каран победил на повторных выборах в Республике Сербской 9 февраля, 03:25
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки 05:05
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране" 06:52
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 44437 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 66036 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 83411 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 77083 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 76531 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo06:52 • 12975 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 31655 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 45270 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 46361 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 54722 просмотра
Украинка Свитолина стала девятой ракеткой мира

Киев • УНН

 • 1486 просмотра

Элина Свитолина поднялась на 9-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Это произошло после ее выступления на Australian Open, где она дошла до полуфинала.

Украинка Свитолина стала девятой ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина улучшила позицию в топ-10 лучших теннисисток мира по версии WTA, пишет УНН.

Детали

За прошедшую неделю Свитолина поднялась на одну позицию и стала 9-й ракеткой мира.

Вернуться в топ-10 рейтинга WTA впервые с октября 2021 года Свитолиной позволило выступление на Australian Open, где она дошла до полуфинала.

Свитолина завершила выступ на Australian Open, уступив Сабаленке в полуфинале29.01.26, 12:49 • 4030 просмотров

Среди других украинок в топ-100 рейтинга:

  • Марта Костюк (23 место, -);
    • Даяна Ястремская (42 место, +1);
      • Александра Олейникова (71, +20).

        Юлия Шрамко

        Спорт