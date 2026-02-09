Украинка Свитолина стала девятой ракеткой мира
Киев • УНН
Элина Свитолина поднялась на 9-ю позицию в мировом рейтинге WTA. Это произошло после ее выступления на Australian Open, где она дошла до полуфинала.
Украинка Элина Свитолина улучшила позицию в топ-10 лучших теннисисток мира по версии WTA, пишет УНН.
Детали
За прошедшую неделю Свитолина поднялась на одну позицию и стала 9-й ракеткой мира.
Вернуться в топ-10 рейтинга WTA впервые с октября 2021 года Свитолиной позволило выступление на Australian Open, где она дошла до полуфинала.
Среди других украинок в топ-100 рейтинга:
- Марта Костюк (23 место, -);
- Даяна Ястремская (42 место, +1);
- Александра Олейникова (71, +20).