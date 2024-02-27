Україна здобула першу нагороду на ЧЄ-2024 з кульової стрільби
Київ • УНН
Українська спортсменка Марія Сташко здобула бронзову нагороду у стрільбі з пневматичної гвинтівки серед юніорів на Чемпіонаті Європи з кульової стрільби 2024 року.
На чемпіонаті Європи з кульової стрільби (пневматична зброя, 10 м) бронзу у стрільбі з пневматичної гвинтівки серед юніорок здобула українка Марія Сташко. Про це повідомили в НОК України, передає УНН.
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Змагання проходять в угорському Дьєрі.
17-річна спортсменка з п'ятим результатом кваліфікувалася у фінал, де зуміла увійти до трійки призерів, набравши 228.5 очка. Краще за українку відстрілялися лише дві учасниці, які і розіграли золото.
Переможницею стала норвежка Синнове Берг (252.4), срібло в Алексії Тела зі Швейцарії (249.8).
Українська юніорська збірна зі стрільби з лука виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2024 у приміщенні23.02.24, 17:59 • 22073 перегляди