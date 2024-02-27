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Украина получила первую награду на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе

Украина получила первую награду на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 00:32  •  5021 просмотра

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Украинская спортсменка Мария Сташко получила бронзовую награду в стрельбе из пневматической винтовки среди юниоров на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе 2024 года.

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе (пневматическое оружие, 10 м) бронзу в стрельбе из пневматической винтовки среди юниорок завоевала украинка Мария Сташко. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

Детали

Соревнования проходят в венгерском Дьере.

17-летняя спортсменка с пятым результатом квалифицировалась в финал, где сумела войти в тройку призеров, набрав 228.5 очка. Лучше украинки отстрелялись лишь две участницы, которые и разыграли золото.

Победительницей стала норвежка Синнове Берг (252.4), серебро у Алексии Тела из Швейцарии (249.8).

Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении23 февраля 2024, 15:59 • 17471 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Спорт
shveitsariyaШвейцария
norvegiyaНорвегия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
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