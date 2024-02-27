Украина получила первую награду на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе (пневматическое оружие, 10 м) бронзу в стрельбе из пневматической винтовки среди юниорок завоевала украинка Мария Сташко. Об этом сообщили в НОК Украины, передает УНН.

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Соревнования проходят в венгерском Дьере.

17-летняя спортсменка с пятым результатом квалифицировалась в финал, где сумела войти в тройку призеров, набрав 228.5 очка. Лучше украинки отстрелялись лишь две участницы, которые и разыграли золото.

Победительницей стала норвежка Синнове Берг (252.4), серебро у Алексии Тела из Швейцарии (249.8).

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