Україна зацікавлена в закупівлі та закачуванні у свої сховища газу зі США – Сибіга
Київ • УНН
Україна розглядає можливість закупівлі американського LNG-газу для зберігання у власних підземних сховищах. МЗС заявляє, що це допоможе країні стати гарантом енергетичної безпеки в Європі.
Україна бачить величезний потенціал в можливості закупівлі LNG-газу у США. Газу буде достатньо у разі його закачування в українські сховища для відігравання Києвом ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час пресконференції, передає УНН.
Величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи. Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі
Україна припинила транзит російського газу: як відреагувала Європа01.01.25, 16:05 • 164532 перегляди
Доповнення
Сибіга заявляв, що рідкоземельні ресурси України стануть гарантією присутності крупного бізнесу в Україні та зацікавленості наших найближчих союзників.
Зеленський наголошував, що Україна готова до видобутку корисних копалин разом з іноземними партнерами.
Так, за інформацією AFP, Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу Америки, пояснюючи, що у питанні мирного врегулювання війни в Україні є "значний прогрес".
УНН зібрав інформацію, що відомо про рідкоземельні метали.