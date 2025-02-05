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Украина заинтересована в закупке и закачке в свои хранилища газа из США - Сибига

Украина заинтересована в закупке и закачке в свои хранилища газа из США - Сибига

Киев  •  УНН

 • 9053 просмотра

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Украина рассматривает возможность закупки американского LNG-газа для хранения в собственных подземных хранилищах. МИД заявляет, что это поможет стране стать гарантом энергетической безопасности в Европе.

Украина видит огромный потенциал в возможности закупки LNG-газа у США. Газа будет достаточно в случае его закачки в украинские хранилища для отыгрывания Киевом роли гаранта энергетической безопасности в Европе. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время пресс-конференции, передает УНН.

Огромный потенциал, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, мы видим в возможности закупки LNG-газа у Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что Украина имеет чрезвычайно мощные подземные газовые хранилища, и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы. Потому что этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища для отыгрывания Украиной роли гаранта энергетической безопасности в Европе

- заявил Сибига.

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа01.01.25, 16:05 • 164274 просмотра

Дополнение

Сибига заявлял, что редкоземельные ресурсы Украины станут гарантией присутствия крупного бизнеса в Украине и заинтересованности наших ближайших союзников.

Зеленский отмечал, что Украина готова к добыче полезных ископаемых вместе с иностранными партнерами.

Так, по информации AFP, Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки, объясняя, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть «значительный прогресс».

УНН собрал информацию, что известно о редкоземельных металлах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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