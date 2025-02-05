Украина заинтересована в закупке и закачке в свои хранилища газа из США - Сибига
Киев • УНН
Украина рассматривает возможность закупки американского LNG-газа для хранения в собственных подземных хранилищах. МИД заявляет, что это поможет стране стать гарантом энергетической безопасности в Европе.
Украина видит огромный потенциал в возможности закупки LNG-газа у США. Газа будет достаточно в случае его закачки в украинские хранилища для отыгрывания Киевом роли гаранта энергетической безопасности в Европе. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время пресс-конференции, передает УНН.
Огромный потенциал, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, мы видим в возможности закупки LNG-газа у Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что Украина имеет чрезвычайно мощные подземные газовые хранилища, и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы. Потому что этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища для отыгрывания Украиной роли гаранта энергетической безопасности в Европе
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Сибига заявлял, что редкоземельные ресурсы Украины станут гарантией присутствия крупного бизнеса в Украине и заинтересованности наших ближайших союзников.
Зеленский отмечал, что Украина готова к добыче полезных ископаемых вместе с иностранными партнерами.
Так, по информации AFP, Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки, объясняя, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть «значительный прогресс».
УНН собрал информацию, что известно о редкоземельных металлах.