Сибіга про рідкоземельні ресурси: це елемент гарантій присутності і зацікавленості наших найближчих союзників

Міністр закордонних справ України Андрій Cибіга заявив, що рідкоземельні ресурси України стануть гарантією присутності крупного бізнесу в Україні та зацікавленості наших найближчих союзників.

Про це він заявив під час пресконференції з главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі, передає кореспондент УНН.

У плані перемоги представленого Володимиром Зеленським був пункт, щодо мінеральних ресурсів, якими багата Україна, а саме щодо можливості наших партнерів інвестувати і спільно їх розробляти, бо це наш спільний стратегічний інтерес

За його словами, це одне з конкретних цілей втілення миру завдяки силі.

Це є певним елементи гарантій присутності крупного бізнесу в Україні та зацікавленості наших найближчих союзників США у розробці таких родовищ та їх захистів. Ми маємо для цього величезні можливості і це наша позиція доводиться до наших американських друзів