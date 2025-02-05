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Сибіга про рідкоземельні ресурси: це елемент гарантій присутності і зацікавленості наших найближчих союзників

Київ • УНН

 • 18550 перегляди

Міністр Сибіга заявив, що рідкоземельні ресурси України стануть гарантією присутності іноземного бізнесу. США зацікавлені у розробці українських родовищ та їх захисті.

Міністр закордонних справ України Андрій Cибіга заявив, що рідкоземельні ресурси України стануть гарантією присутності крупного бізнесу в Україні та зацікавленості наших найближчих союзників.

Про це він заявив під час пресконференції з главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі, передає кореспондент УНН.

У плані перемоги представленого Володимиром Зеленським був пункт, щодо мінеральних ресурсів, якими багата Україна, а саме щодо можливості наших партнерів інвестувати і спільно їх розробляти, бо це наш спільний стратегічний інтерес

- сказав Сибіга. 

За його словами, це одне з конкретних цілей втілення миру завдяки силі.

Це є певним елементи гарантій присутності крупного бізнесу в Україні та зацікавленості наших найближчих союзників США у розробці таких родовищ та їх захистів. Ми маємо для цього величезні можливості і це наша позиція доводиться до наших американських друзів

 - наголосив глава МЗС.

Він каже, що коло спільних зацікавленостей в України та її партнерів не обмежується лише стратегічними ресурсами.

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу Америки, пояснюючи, що у питанні мирного врегулювання війни в Україні є "значний прогрес".  

 УНН зібрав інформацію, що відомо про рідкоземельні метали. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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