Сибіга про рідкоземельні ресурси: це елемент гарантій присутності і зацікавленості наших найближчих союзників
Київ • УНН
Міністр Сибіга заявив, що рідкоземельні ресурси України стануть гарантією присутності іноземного бізнесу. США зацікавлені у розробці українських родовищ та їх захисті.
Міністр закордонних справ України Андрій Cибіга заявив, що рідкоземельні ресурси України стануть гарантією присутності крупного бізнесу в Україні та зацікавленості наших найближчих союзників.
Про це він заявив під час пресконференції з главою МЗС Великої Британії Девідом Ламмі, передає кореспондент УНН.
У плані перемоги представленого Володимиром Зеленським був пункт, щодо мінеральних ресурсів, якими багата Україна, а саме щодо можливості наших партнерів інвестувати і спільно їх розробляти, бо це наш спільний стратегічний інтерес
За його словами, це одне з конкретних цілей втілення миру завдяки силі.
Це є певним елементи гарантій присутності крупного бізнесу в Україні та зацікавленості наших найближчих союзників США у розробці таких родовищ та їх захистів. Ми маємо для цього величезні можливості і це наша позиція доводиться до наших американських друзів
Він каже, що коло спільних зацікавленостей в України та її партнерів не обмежується лише стратегічними ресурсами.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу Америки, пояснюючи, що у питанні мирного врегулювання війни в Україні є "значний прогрес".
УНН зібрав інформацію, що відомо про рідкоземельні метали.