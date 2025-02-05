Сибига о редкоземельных ресурсах: это элемент гарантий присутствия и заинтересованности наших ближайших союзников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что редкоземельные ресурсы Украины станут гарантией присутствия крупного бизнеса в Украине и заинтересованности наших ближайших союзников.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми, передает корреспондент УНН.

В плане победы представленного Владимиром Зеленским был пункт, относительно минеральных ресурсов, которыми богата Украина, а именно о возможности наших партнеров инвестировать и совместно их разрабатывать, потому что это наш общий стратегический интерес

По его словам, это одна из конкретных целей воплощения мира благодаря силе.

Это является определенным элементом гарантий присутствия крупного бизнеса в Украине и заинтересованности наших ближайших союзников США в разработке таких месторождений и их защиты. Мы имеем для этого огромные возможности и это наша позиция доводится до наших американских друзей