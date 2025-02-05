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Сибига о редкоземельных ресурсах: это элемент гарантий присутствия и заинтересованности наших ближайших союзников

Сибига о редкоземельных ресурсах: это элемент гарантий присутствия и заинтересованности наших ближайших союзников

Киев  •  УНН

 • 5461 просмотра

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Министр Сибига заявил, что редкоземельные ресурсы Украины станут гарантией присутствия иностранного бизнеса. США заинтересованы в разработке украинских месторождений и их защите.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что редкоземельные ресурсы Украины станут гарантией присутствия крупного бизнеса в Украине и заинтересованности наших ближайших союзников.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми, передает корреспондент УНН.

В плане победы представленного Владимиром Зеленским был пункт, относительно минеральных ресурсов, которыми богата Украина, а именно о возможности наших партнеров инвестировать и совместно их разрабатывать, потому что это наш общий стратегический интерес

- сказал Сибига. 

По его словам, это одна из конкретных целей воплощения мира благодаря силе.

Это является определенным элементом гарантий присутствия крупного бизнеса в Украине и заинтересованности наших ближайших союзников США в разработке таких месторождений и их защиты. Мы имеем для этого огромные возможности и это наша позиция доводится до наших американских друзей

 - подчеркнул глава МИД.

Он говорит, что круг общих интересов у Украины и ее партнеров не ограничивается только стратегическими ресурсами.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки, объясняя, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть «значительный прогресс».  

 УНН собрал информацию, что известно о редкоземельных металлахи. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика

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