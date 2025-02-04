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Україна готова до спільного видобутку корисних копалин із партнерами - Зеленський

Київ • УНН

 • 31476 перегляди

Україна готова до спільного видобутку корисних копалин з партнерами, які допомагають у війні. Трамп хоче обміняти допомогу США на рідкоземельні метали з України.

Україна готова до видобутку корисних копалин разом з іноземними партнерами. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН із посиланням на NV.

Ми відкриті до того, що корисні копалини можуть бути розроблені з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом 

- заявив Зеленський.

Нагадаємо 

За інформацією AFP, Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти рідкоземельні метали з України на допомогу Америки, пояснюючи, що у питанні мирного врегулювання війни в Україні є "значний прогрес".

Рідкоземельні ресурси України: чому в них зацікавлений Трамп і яка вигода для нашої країни 04.02.25, 17:16 • 117112 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаПолітика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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