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Украина готова к совместной добыче полезных ископаемых с партнерами - Зеленский

Украина готова к совместной добыче полезных ископаемых с партнерами - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 7094 просмотра

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Украина готова к совместной добыче полезных ископаемых с партнерами, которые помогают в войне. Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы из Украины.

Украина готова к добыче полезных ископаемых вместе с иностранными партнерами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН со ссылкой на NV.

Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это абсолютно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом 

- заявил Зеленский.

Напомним 

По информации AFP, Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки, объясняя, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть «значительный прогресс».

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны04.02.25, 17:16 • 50180 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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