Украина готова к совместной добыче полезных ископаемых с партнерами - Зеленский

Украина готова к добыче полезных ископаемых вместе с иностранными партнерами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН со ссылкой на NV.

Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это абсолютно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом - заявил Зеленский.

Напомним

По информации AFP, Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки, объясняя, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть «значительный прогресс».

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