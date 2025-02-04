Украина готова к совместной добыче полезных ископаемых с партнерами - Зеленский
Киев • УНН
Украина готова к совместной добыче полезных ископаемых с партнерами, которые помогают в войне. Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы из Украины.
Украина готова к добыче полезных ископаемых вместе с иностранными партнерами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН со ссылкой на NV.
Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это абсолютно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом
Напомним
По информации AFP, Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обменять редкоземельные металлы из Украины на помощь Америки, объясняя, что в вопросе мирного урегулирования войны в Украине есть «значительный прогресс».
Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны04.02.25, 17:16 • 50180 просмотров