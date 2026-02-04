Україна зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни, а не в дедлайнах - МЗС

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 4030 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 5994 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 1686 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 9122 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 24804 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 42694 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 35622 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 35720 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32968 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20843 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3.5м/с
71%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська атака на Одесу: пошкоджено школу, дитсадок та житлові будинкиPhoto4 лютого, 04:32 • 7116 перегляди
Окупанти підриваються на власних мінах у дельті Дніпра – звіт "АТЕШ"4 лютого, 05:00 • 8926 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 21529 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo06:41 • 8694 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 26198 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 1466 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 42279 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 44140 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 82907 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 91477 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Сергій Лисак
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Абу-Дабі
Європа
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 18860 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 19133 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 22200 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 29030 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 39454 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Золото

Україна зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни, а не в дедлайнах - МЗС

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Україна зацікавлена у якнайшвидшому припиненні війни та досягненні реальних результатів переговорів, а не в дедлайнах. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що українська сторона прагне миру значно швидше, ніж навесні.

Україна зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни, а не в дедлайнах - МЗС

Україна прагне якнайшвидшого припинення війни та досягнення реальних результатів переговорів, а не орієнтується на умовні терміни чи дедлайни. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Коментуючи публікації видання Politico щодо ймовірного завершення війни навесні, він наголосив, що українська сторона зацікавлена у значно швидшому досягненні миру.

Ми хочемо якнайшвидшого закінчення війни, перемир’я і конкретних результатів цих зустрічей. Чесно кажучи, хотілося б не "до весни", а значно раніше

- зазначив Тихий.

За його словами, у центрі переговорного процесу залишаються чотири ключові питання, які вже відомі публічно та є пріоритетними для української сторони.

Нагадаємо

Західні аналітики вважають, що підхід Дональда Трампа до мирних переговорів між Україною та росією може призвести до угоди, яка не зупинить війну. Це створить умови для нового вторгнення рф, зазначає The Telegraph.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дейлі телеграф
Міністерство закордонних справ України
Дональд Трамп
Україна