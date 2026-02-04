Україна зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни, а не в дедлайнах - МЗС

Україна прагне якнайшвидшого припинення війни та досягнення реальних результатів переговорів, а не орієнтується на умовні терміни чи дедлайни. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Коментуючи публікації видання Politico щодо ймовірного завершення війни навесні, він наголосив, що українська сторона зацікавлена у значно швидшому досягненні миру.

Ми хочемо якнайшвидшого закінчення війни, перемир’я і конкретних результатів цих зустрічей. Чесно кажучи, хотілося б не "до весни", а значно раніше