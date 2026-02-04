Україна зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни, а не в дедлайнах - МЗС
Київ • УНН
Україна зацікавлена у якнайшвидшому припиненні війни та досягненні реальних результатів переговорів, а не в дедлайнах. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що українська сторона прагне миру значно швидше, ніж навесні.
Україна прагне якнайшвидшого припинення війни та досягнення реальних результатів переговорів, а не орієнтується на умовні терміни чи дедлайни. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Коментуючи публікації видання Politico щодо ймовірного завершення війни навесні, він наголосив, що українська сторона зацікавлена у значно швидшому досягненні миру.
Ми хочемо якнайшвидшого закінчення війни, перемир’я і конкретних результатів цих зустрічей. Чесно кажучи, хотілося б не "до весни", а значно раніше
За його словами, у центрі переговорного процесу залишаються чотири ключові питання, які вже відомі публічно та є пріоритетними для української сторони.
Нагадаємо
Західні аналітики вважають, що підхід Дональда Трампа до мирних переговорів між Україною та росією може призвести до угоди, яка не зупинить війну. Це створить умови для нового вторгнення рф, зазначає The Telegraph.