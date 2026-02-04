Украина заинтересована в скорейшем завершении войны, а не в дедлайнах - МИД

$43.190.22
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 5972 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 1668 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
07:36 • 9110 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 24794 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 42681 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 35615 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35720 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 32968 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20843 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 7116 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 8926 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 21529 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo06:41 • 8694 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 26198 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 1452 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 42276 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 44138 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 82902 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 91471 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 18856 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 19131 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 22199 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 29029 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 39452 просмотра
Украина заинтересована в скорейшем завершении войны, а не в дедлайнах - МИД

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Украина заинтересована в скорейшем прекращении войны и достижении реальных результатов переговоров, а не в дедлайнах. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что украинская сторона стремится к миру значительно быстрее, чем весной.

Украина стремится к скорейшему прекращению войны и достижению реальных результатов переговоров, а не ориентируется на условные сроки или дедлайны. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Детали

Комментируя публикации издания Politico относительно вероятного завершения войны весной, он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в значительно более быстром достижении мира.

Мы хотим скорейшего окончания войны, перемирия и конкретных результатов этих встреч. Честно говоря, хотелось бы не "до весны", а значительно раньше

- отметил Тихий.

По его словам, в центре переговорного процесса остаются четыре ключевых вопроса, которые уже известны публично и являются приоритетными для украинской стороны.

Напомним

Западные аналитики считают, что подход Дональда Трампа к мирным переговорам между Украиной и Россией может привести к соглашению, которое не остановит войну. Это создаст условия для нового вторжения РФ, отмечает The Telegraph.

Андрей Тимощенков

