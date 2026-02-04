Украина заинтересована в скорейшем завершении войны, а не в дедлайнах - МИД

Украина стремится к скорейшему прекращению войны и достижению реальных результатов переговоров, а не ориентируется на условные сроки или дедлайны. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Комментируя публикации издания Politico относительно вероятного завершения войны весной, он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в значительно более быстром достижении мира.

Мы хотим скорейшего окончания войны, перемирия и конкретных результатов этих встреч. Честно говоря, хотелось бы не "до весны", а значительно раньше