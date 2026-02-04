Украина заинтересована в скорейшем завершении войны, а не в дедлайнах - МИД
Киев • УНН
Украина заинтересована в скорейшем прекращении войны и достижении реальных результатов переговоров, а не в дедлайнах. Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что украинская сторона стремится к миру значительно быстрее, чем весной.
Детали
Комментируя публикации издания Politico относительно вероятного завершения войны весной, он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в значительно более быстром достижении мира.
Мы хотим скорейшего окончания войны, перемирия и конкретных результатов этих встреч. Честно говоря, хотелось бы не "до весны", а значительно раньше
По его словам, в центре переговорного процесса остаются четыре ключевых вопроса, которые уже известны публично и являются приоритетными для украинской стороны.
Напомним
Западные аналитики считают, что подход Дональда Трампа к мирным переговорам между Украиной и Россией может привести к соглашению, которое не остановит войну. Это создаст условия для нового вторжения РФ, отмечает The Telegraph.